Не только мишка из роз: что известно о девушке, которой подарили скандальный "букет" (фото)

Цветочная композиция за полмиллиона гривен досталась владелице бренда женской одежды

В последние дни в соцсетях разгорелся скандал вокруг огромного медведя из красных роз. Возмущение пользователей вызвала в первую очередь стоимость цветочной композиции — 536 тысяч гривен. Как оказалось, этот нестандартный букет заказал украинский бренд женской одежды для своей владелицы Даниэлы Косянчук.

"Телеграф" расскажет, что известно об этой девушке и какие еще предметы роскоши у нее есть.

Даниэла Косянчук — украинская предпринимательница и владелица малоизвестного бренда женской одежды DaLee в сердце Киева. Девушка оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что цветочная композиция в виде медведя из красных роз досталась именно ей.

Даниэла Косянчук и тот самый мишка из роз

Как пишут СМИ, этот "букет" для Косянчук заказали представители ее бренда. Сама она опубликовала в соцсети фото с подписью на русском языке: "Сладкие 29. Пристегиваемся друзья, а теперь мы взлетаем". Вероятно, мишка из цветов — это подарок владелице бренда ко дню рождения.

Даниэла Косянчук получила букет от своего бренда

Стоит отметить, что когда разгорелся скандал, Даниэла закрыла свою страницу в Instagram. Однако в телеграм-каналах публикую фото девушки с дорогими часами, стоимость которых достигает десятков и сотен тысяч евро:

Patek Philippe Nautilus 5740 – €169 900.

Audemars Piguet Royal Oak Openworked – €165 300.

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – €91 300.

Rolex Datejust 126334 – €18 000.

Hublot Classic Fusion Chronograph – €8 800.

Кроме того, как пишет "Обозреватель", Косянчук владеет роскошным автопарком. Согласно документам, на нее зарегистрированы: авто BMW X3 за более 50 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG G63 2024 года выпуска за 250 тысяч долларов и мотоцикл Ducati Panigale V4S, стоимость которого может достигать 30 тыс. долларов. Также есть информация о том, что магазин одежды Косянчук работает с 2023 года, а ФОП она зарегистрировала только в январе 2025 года.

Надо сказать, что мнения украинцев о роскошной жизни и мишке из роз за полмиллиона гривен для Даниэлы Косянчук разошлись. Кто-то считает, что такое расточительство во время войны недопустимо, а другие призывают не считать чужие деньги.

