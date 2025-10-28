Здесь танцевали и смеялись сотни людей — а теперь только руины: что случилось с "Султан палац" во Львове

"Султан палац" был местом, где львовяне праздновали самые важные события

В каждом городе есть рестораны, которые запоминаются не только кухней, но и атмосферой — места, где происходили важные события и создавались воспоминания. Одним из таких во Львове был ресторан "Султан Палац". Здесь отмечали свадьбы, юбилеи, корпоративы, собирались с друзьями. Атмосфера восточного гостеприимства, живая музыка, танцы, аромат кальянов и большой зал, где легко размещались сотни гостей, делали это заведение популярным среди львовян. Но со временем "Султан палац" прекратил свое существование, и теперь трудно представить, что когда-то здесь было шумно и празднично.

"Султан дворец" открыли в 2014 году на улице Угорской, 26, неподалеку от Сиховского моста. До ресторана было удобно добраться как из центра, так и из района Сихов.

"Султан дворец" расположен вблизи сиховского моста

Двухэтажное здание ресторана поражало роскошным интерьером и продуманной архитектурой. Просторные банкетные залы позволяли принимать около 450 гостей. На территории работали летняя терраса, детская площадка, зоны для караоке и фотозоны.

В "Султан дворце" было несколько залов

Заведение было известно не только своей восточной кухней, но и широким выбором блюд азербайджанской, украинской и европейской кухни. В теплое время года особой популярность пользовалась открытая площадка, а рядом посетители могли увидеть фазанов и павлинов.

Открытая площадка "Султан палац"

Заведение работало несколько лет, однако со временем закрылось. Сейчас здание ресторана стоит в заброшенном состоянии. Сейчас здание ресторана стоит в заброшенном состоянии. Внутри разбит потолок, выломаны двери, сорван пол в некоторых залах.

Ресторан разгромлен Фото rdzs.org

В 2021 году Львовский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, на котором расположен "Султан палац". Вместо ресторана согласно этому решению запланировали возвести многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом и коммерческими помещениями.

Высота будущего дома, по предварительным планам, составит 16 этажей.

