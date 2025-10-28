Укр

Здесь танцевали и смеялись сотни людей — а теперь только руины: что случилось с "Султан палац" во Львове

Наталья Граковская
«Султан палац» во Львове планируют снести
«Султан палац» во Львове планируют снести. Фото Колаж "Телеграфа"

"Султан палац" был местом, где львовяне праздновали самые важные события

В каждом городе есть рестораны, которые запоминаются не только кухней, но и атмосферой — места, где происходили важные события и создавались воспоминания. Одним из таких во Львове был ресторан "Султан Палац". Здесь отмечали свадьбы, юбилеи, корпоративы, собирались с друзьями. Атмосфера восточного гостеприимства, живая музыка, танцы, аромат кальянов и большой зал, где легко размещались сотни гостей, делали это заведение популярным среди львовян. Но со временем "Султан палац" прекратил свое существование, и теперь трудно представить, что когда-то здесь было шумно и празднично.

"Телеграф" предлагает узнать, каким было это заведение.

"Султан дворец" открыли в 2014 году на улице Угорской, 26, неподалеку от Сиховского моста. До ресторана было удобно добраться как из центра, так и из района Сихов.

Сулстан палад — рестораны Львова Сихов
"Султан дворец" расположен вблизи сиховского моста

Двухэтажное здание ресторана поражало роскошным интерьером и продуманной архитектурой. Просторные банкетные залы позволяли принимать около 450 гостей. На территории работали летняя терраса, детская площадка, зоны для караоке и фотозоны.

Рестораны Львов — как выглядел и где находится Султан дворец
В "Султан дворце" было несколько залов

Заведение было известно не только своей восточной кухней, но и широким выбором блюд азербайджанской, украинской и европейской кухни. В теплое время года особой популярность пользовалась открытая площадка, а рядом посетители могли увидеть фазанов и павлинов.

Султан дворец Сихов Львов фото
Открытая площадка "Султан палац"

Заведение работало несколько лет, однако со временем закрылось. Сейчас здание ресторана стоит в заброшенном состоянии. Сейчас здание ресторана стоит в заброшенном состоянии. Внутри разбит потолок, выломаны двери, сорван пол в некоторых залах.

Затерянный ресторан Султан дворец во Львове фото внутри
Ресторан разгромлен Фото rdzs.org

В 2021 году Львовский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, на котором расположен "Султан палац". Вместо ресторана согласно этому решению запланировали возвести многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом и коммерческими помещениями.

Высота будущего дома, по предварительным планам, составит 16 этажей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о легендарном ужгородском кафе "Золотой ключик".

