В Запорожье яркие птицы "патрулировали" город рядом с полицией (видео)

Обычно эти пернатые предпочитают жить в лесах с густым подлеском или в зарослях кустарника

В Запорожье заметили необычных для города птиц. Два фазана сидели недалеко от полицейского поста у дамбы.

Что нужно знать:

Жители Запорожья заметили в Днепровском районе города двух фазанов

В сети было опубликовано видео, на котором запечатлели редких для городской местности птиц

Горожане рассказывают, что в последнее время часто встречают фазанов в людных местах

Соответствующее видео появилось в одном из местных пабликов в Telegram. Мужчина, проезжая на машине, заметил, что возле плотины на пешеходной части сидели два фазана.

В комментариях под видео горожане рассказали, что недавно также видели фазанов в городе. Это удивило местных жителей, поскольку это большая редкость увидеть фазана в людных местах.

Поскольку в последнее время этих птиц все чаще стали замечать в городе, в комментариях пишут следующее:

"Фазаны в нашей местности уже как голуби, обычное и невероятное".

Интересные факты о фазанах

Фазан является лесной птицей, которая предпочитает жить в лесах с густым подлеском или в зарослях кустарника. Также они могут обитать на опушках, в долинах рек с высокотравьем и возле сельскохозяйственных полей. В случае опасности эти птицы не взлетают на деревья, а прячутся в траве.

Главную пищу составляют семена, мелкие плоды, ягоды, побеги. Поедает также зёрна, насекомых, моллюсков, червей.

Фазан. Фото: Freepik

Длина тела фазана до 86 сантиметров, весят до 1,7-2,0 кг. Характеризуются половым диморфизмом: самцы крупнее и ярко окрашены, с металлическим блеском на перьях, самки – серо-песочные.

В дикой природе фазаны живут около 3–5 лет, но в неволе, при хорошем уходе, могут доживать до 10 лет. Основные угрозы в природе — хищники, браконьерство и уничтожение среды обитания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что фазана заметили в Харькове. Пернатый бегал по двору жилого дома. Птица довольно сильно боялась людей, поэтому передвигалась быстро.