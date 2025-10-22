Магия полета: возле Одессы сняли завораживающее шоу птиц (видео)

Гигантская стая птиц двигалась хаотично, но как единое целое

На территории курорта Куяльник заметили удивительное зрелище. Оно гипнотизирует и не оставляет никого равнодушным.

Около Одессы увидели скоординированный полет большого количества птиц, среди специалистов известный как мурмурация. Уникальными кадрами поделились в telegram-канале Одесса INFO.

В видео заметно, как огромная стая скворцов, словно массивная капля, летит низко над землей, динамично изменяя свою форму. Вскоре птицы исчезают вдалеке.

Что такое мурмурация

Стая скворцов в полете

"Мурмурация" происходит от латинского слова murmuratio, то есть — "бормотание, жужжание". Так называется синхронизированный полет птиц, сбивающихся в колоссальные группы, который постоянно изменяет свою форму во время движения. Скворцы создают зрелищные "дышащие облака" с четко очерченными контурами. При этом птицы перемещаются на скорости до 40 км/ч, однако не сталкиваются друг с другом, хотя и движутся совершенно непредсказуемо. Во время такого полета каждая птица получает информацию и о соседях по стае, и окружающем пространстве.

Мурмурация как явление служит защитой от потенциальных врагов, поскольку движение стаи отвлекает преследователей, снижая вероятность нападения на отдельную особь. Как правило, птицы летают таким необычным образом возле мест своего гнездования, дезориентируя хищников.

Кроме скворцов, мурмурация присутствует также у ворон и галок. Аналогичное поведение демонстрируют и большие косяки рыб, а также саранча.

