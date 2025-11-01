Россияне никогда не угадают. Как в Украине называют этого ночного хищника

Есть с десяток интересных синонимов к этому слову

Украинское слово "кажан" имеет немало интересных синонимов, один из которых малоизвестный — лилик. Кстати, на Франковщине когда-то было кафе с таким названием.

Как отмечает портал "Словник", слово лилик — существительное мужского рода. Оно склоняется по всем падежам и по большей части встречается на западе страны.

Большинство украинцев привыкли, что кажанов называют именно так, без использования синоним. Однако в украинском языке их немало, в частности:

летюча миша,

вертунець,

лили́к,

нетопи́р,

кажанок,

кучопир,

ночовид,

пиргач,

чепиргач,

ґацик,

мишпергач.

Летучая мышь, лилик

Лилик — диалектное название летучей мыши. Слово происходит от праславянского *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("летучая мышь; дремлюга; бабочка"). Возможно связанного с глаголом lelejati – шататься, колебаться, это обусловлено прерывистым, неравным характером полета этих животных. Интересно, что в биологии есть даже название типичного рода лиликовых, содержащее много видов летучих мышей, например, лилика двухцветная.

Пример использования слова: Попід деревами шниряли без шуму чорні лилики (Фр., VII, 1951, 125).

