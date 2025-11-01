Россияне никогда не угадают. Как в Украине называют этого ночного хищника
Есть с десяток интересных синонимов к этому слову
Украинское слово "кажан" имеет немало интересных синонимов, один из которых малоизвестный — лилик. Кстати, на Франковщине когда-то было кафе с таким названием.
Как отмечает портал "Словник", слово лилик — существительное мужского рода. Оно склоняется по всем падежам и по большей части встречается на западе страны.
Большинство украинцев привыкли, что кажанов называют именно так, без использования синоним. Однако в украинском языке их немало, в частности:
- летюча миша,
- вертунець,
- лили́к,
- нетопи́р,
- кажанок,
- кучопир,
- ночовид,
- пиргач,
- чепиргач,
- ґацик,
- мишпергач.
Лилик — диалектное название летучей мыши. Слово происходит от праславянского *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("летучая мышь; дремлюга; бабочка"). Возможно связанного с глаголом lelejati – шататься, колебаться, это обусловлено прерывистым, неравным характером полета этих животных. Интересно, что в биологии есть даже название типичного рода лиликовых, содержащее много видов летучих мышей, например, лилика двухцветная.
Пример использования слова: Попід деревами шниряли без шуму чорні лилики (Фр., VII, 1951, 125).
