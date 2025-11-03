Зиму заказывали? В ноябре в Украине выпадет снег — уже известны точные даты (карта)

Заморозки охватят большинство регионов, кроме южных областей

Ожидается, что первый серьезный снег в Украине выпадет уже совсем скоро. Осадки могут охватить страну в середине ноября.

Что нужно знать:

13 ноября в Украине ожидается снег, в частности в северных регионах и Киеве

Холодный фронт принесет заморозки в большинство регионов, кроме юга и юго-востока

Снег продолжится 14 ноября, но сугробов пока не предвидится

В Украине готовятся к обильному снегопаду, однако из-за относительно теплой погоды осадки будут недолгими. Так, по данным сайта Ventusky, 13 ноября прогнозируется снег в северных регионах страны, в частности в Ровно, Чернигове и в Киеве.

Прогноз на утро 13 ноября

Уже к вечеру снежные осадки достигнут западные области, центр и восточные города, включая Полтаву и Харьков. В этот день холодный фронт с севера принесет заморозки в большую часть Украины, за исключением южных и юго-восточных регионов.

Прогноз на вечер 13 ноября

Снег принесет с собой минусовую температуру

При этом в центре и на юге Украины мороз может не наступить. Согласно прогнозу на ноябрь, дневная температура в этих регионах после похолодания в стране местами составит +5…+10 °C.

Прогноз погоды в Черкассах

Прогноз погоды в Николаеве

14 ноября осадки в виде снега затронут Черниговскую и Киевскую области, а также Черкасский регион. Тем не менее, пока сложно прогнозировать, будет ли образование обильного снежного покрова с сугробами, поскольку температура в этом месяце все еще будет держаться выше нуля.

Прогноз на пятницу, 14 ноября

О том, что после аномально теплой первой декады ноября придет похолодание, предупреждал синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, средние показатели температуры снизятся на 4-8 °С. Подробнее о погоде в материале "Телеграфа": До +19 и без дождей: синоптик рассказал, когда в Украину вернется "второе бабье лето".