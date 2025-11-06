"Сон при температуре 40". Украинцы не могут остановиться делать мемы о визите Джоли в Украину

Появились новые детали, как актриса попала на территорию нашего государства

Визит голливудской звезды Анджелины Джоли в Украину вдохновил украинцев на создание мемов. Кроме того, слухи, что охранника актрисы забрали в ТЦК и то, что ее якобы тоже там видели, долили масла в огонь шуток.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о визите звезды в Украину. Отметим, что официально этот факт не подтверждали, однако есть фото Джоли в бронежилете, которые предположительно сделаны в Херсоне.

Одной из ярких тем для шуток стало то, что охранника звезды якобы забрали в ТЦК для уточнения данных. По информации источников в Сухопутных войсках, в центр комплектования попал один из водителей кортежа — гражданин Украины, офицер запаса. Мужчину попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП.

Анджелина Джоли в Украине.

Впоследствии в сети появилось видео, как будто Джоли идет коридорами ТЦК. Тогда большинство решало, что актриса хотела уладить ситуацию собственноручно, однако по информации ТЦК она просто посещала туалет.

Сам факт того, что в Украину приехала Анджелина Джоли и ее видели в ТЦК развеселил украинцев, ведь многие писали, что это похоже на сон при высокой температуре. Здесь же шутили, что если сказать на ВЛК, что видел Джоли в ТЦК, тебя отправят в психбольницу. Не обошли и тему того, что актриса зашла в здание ведомства, чтобы сходить в туалет.

Новые детали визита Джоли в Украину

Как пишет Politico, Анджелина Джоли пересекла украинскую границу пешком и не предупреждала власти о визите. Кроме того, источник подтвердил, что во время визита произошел инцидент с представителями ТЦК, но "украинские власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло".

Однако в Сухопутных войсках ВСУ сказали, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Также обвинили медиа в искажении деталей.

