Шанс встретить Джоли в ТЦК мизерный, но не равен нулю: яркие мемы о визите актрисы в Украину

Ситуация, в которую попала команда Анджелины Джоли в Украине, стала поводом для шуток

Голливудская звезда Анджелина Джоли снова посетила Украину, на этот раз неофициально. Во время поездки на одного из членов ее команды, сопровождавшего актрису, задержали на блокпосту во время проверки документов.

Украинцы сразу отреагировали на инцидент волной остроумных шуток и мемов в соцсетях. "Телеграф" собрал самые меткие из них.

Наши граждане припомнили недавнюю инициативу от государства, которое предлагает возможность бесплатно воспользоваться услугами "Укрзализныци". Собственно, не исключают украинцы, поэтому американская актриса оказалась здесь.

Многие шутки касались ее бывшего мужа Брэда Пита. Актера одели в военную форму, апеллируя к тому, что это сама Джоли могла его "сдать" в "военкомат".

Впрочем, были и такие, которые убеждали, что именно ее бывший, маскируясь под начальника ТЦК, приказал остановить кортеж и задержать охранника. "Фотодоказательство" было предъявлено.

Впрочем, упоминали украинцы не только Брэда Пита. Также к этой ситуации "притянули за уши" других коллег из мира кино — Антонио Бандераса и Джонни Деппа.

Не заставили себя ждать и сгенерированные картинки, на которых в форму переодели уже саму Джоли.

Одновременно Джоли "незлым тихим" вспомнили ее самые знаковые роли, среди которых волшебница Малефисента, расхитительница гробниц Лара Крофт и наемная убийца миссис Смит.

В сети удивляются, что фотографий и селфи с Анджелиной Джоли практически нет и воспроизводят возможный диалог между сопровождавшим ее украинцем и представителем ТЦК на блокпосту.

При этом не забыли и за время, за которое военнообязанные проходят ВЛК.

Кроме того, украинцы вспомнили программу добровольной военной службы по контракту для молодежи "18-24", но интерпретировали ее условия по-своему.

Хорошо поразмыслив, украинцы пришли к выводу, что шанс встретить Анджелину Джоли в ТЦК мизерный, но не равен нулю.

В сети заподозрили, что на самом деле мужчина стал "платой" за разрешение сходить в туалет.

Телеведущий Григорий Решетник воспользовался ситуацией и использовал ее для рекламы шоу "Холостяк".

В конце концов, украинцы резюмировали, что же действительно произошло в ТЦК.

Напомним, в 2022 году актриса уже посещала Украину. При этом мальчик, сидевший в это время во львовском кафе, куда зашла актриса, не заметил "звезду". После этого он мгновенно стал мемом.