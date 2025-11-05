Холодный "секрет" подоконника. Почему в некоторых квартирах батарея обогревает улицу
Важно знать, через что тепло может "убегать" из дома и принять меры
Наконец в Украине стартовал отопительный сезон, но даже несмотря на теплые батареи в некоторых квартирах может быть прохладно. Всему виной тонкая стенка между батареей и улицей.
Что нужно знать:
- В Советском Союзе решили сэкономить и строить дома с тонкими стенами
- Они очень плохо держат тепло
- Стенку за батареей делали еще тоньше, чем основную, поэтому батарея практически обогревает улицу
Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. Он пояснил, что речь идет о старых домах из кирпича, которые строились в советские времена.
Кирпичные дома строились сначала 51 см толщиной, а потом – 38. То есть решили, что несущая способность этих конструкций кирпичных, выдержит и 38 см. И таким образом начали переходить на 38. А 38 и 51 – это разница ну, в кирпич, – рассказал профессор
Разница в толщине стенки получилась 13 см, и такие дома хуже держат тепло. Однако в Союзе не остановились и решили сэкономить еще и на пространстве за батареей, рассказал Сергей Юнаков. Батарея "съедала" полезную площадь и потому придумали делать подоконник не 38 см, а всего 25. Потому тепло в таких домах теперь не держится.
Напомним, ранее эксперт по ЖКХ, тарифообразование, субсидирование, градостроительство Кристина Ненно рассказала "Телеграфу", в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему.