Холодный "секрет" подоконника. Почему в некоторых квартирах батарея обогревает улицу

Важно знать, через что тепло может "убегать" из дома и принять меры

Наконец в Украине стартовал отопительный сезон, но даже несмотря на теплые батареи в некоторых квартирах может быть прохладно. Всему виной тонкая стенка между батареей и улицей.

Что нужно знать:

В Советском Союзе решили сэкономить и строить дома с тонкими стенами

Они очень плохо держат тепло

Стенку за батареей делали еще тоньше, чем основную, поэтому батарея практически обогревает улицу

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. Он пояснил, что речь идет о старых домах из кирпича, которые строились в советские времена.

Кирпичные дома строились сначала 51 см толщиной, а потом – 38. То есть решили, что несущая способность этих конструкций кирпичных, выдержит и 38 см. И таким образом начали переходить на 38. А 38 и 51 – это разница ну, в кирпич, – рассказал профессор

Разница в толщине стенки получилась 13 см, и такие дома хуже держат тепло. Однако в Союзе не остановились и решили сэкономить еще и на пространстве за батареей, рассказал Сергей Юнаков. Батарея "съедала" полезную площадь и потому придумали делать подоконник не 38 см, а всего 25. Потому тепло в таких домах теперь не держится.

Тепло "убегает" через тонкую стенку за батареей

