Все тепло идет на улицу. Архитектор назвал основную проблему некоторых домов

В советские времена не думали о том, чтобы уменьшить теплопотери

С наступлением холодов актуализируется вопрос, как сохранить тепло в квартирах. Теплопотери в старых советских домах очень велики, ведь в то время никто не думал об экономии расходов на тепло.

Что нужно знать:

Чтобы в квартире было тепло, мало горячих батарей, нужно, чтобы оно не терялось через стены

В СССР об этом не думали, там никто не считал расходы на отопление

Только 70% тепла в таких квартирах остается, а 30 — идет на улицу

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. Он объяснил, что в советское время фактически грели улицу.

В батарею зимой горячая вода поступает. Она заходит в батареи, батареи отапливают, подогревают квартиру. Это тепло, которое в батарее было, оно где-то 70% уходило в квартиру, а 30% уходило на улицу, — описал ситуацию профессор

В таких квартирах трудно согреться

Он объяснил, что ради экономии в СССР не только решили уменьшить толщину стен кирпичных домов с 51 см до 38 см, но еще и стали делать совсем тонкую стенку за батареей. Это имело целью сохранение полезной площади, но в то же время делало такие дома очень неэкономными в плане отопления.

Потому что 25 см, оно уже не держало (тепло, – ред). И все это тепло, все эти технико-экономические характеристики шли на улицу. Как бензин сливали, точно так же и тепло выливали на улицу, — Сергей Юнаков

Следует отметить, что водители государственного транспорта в СССР сливали бензин на землю, чтобы сделать вид, что они использовали его в рейсах и заработать больше. Это горючее также нелегально продавали, но это было опасно, а иногда просто не успевали.

