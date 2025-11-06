Один из самых любимых напитков украинцев за год подорожал на 200 гривен: сколько теперь платить за "бодрость"

Мировые урожаи кофе падают, цены растут. Показываем, как изменялась цена

Цены на кофе уже не первый год стремительно взлетают вверх. Причина роста стоимости — нестабильная погода, снизившая урожаи у крупных производителей, в частности, Бразилии и Вьетнама.

Что нужно знать

Не урожайность кофе приводит к росту цен

Кофе Nescafe Gold подорожал за год более чем на 200 грн

Согласно данным портала "Минфин", стоимость кофе Nescafe Gold за 210 граммов в январе 2025 года составляла чуть больше 390 грн, в октябре же — средняя цена уже была 610 грн. Пока ждать резкого понижения цен не стоит ждать. Согласно отчету International Coffee Organization урожайность кофе упала по сравнению с прошлым годом, а закупочная цена зерен выросла.

Только за несколько месяцев цена на растворимый кофе Nescafe Gold изменилась на 10.9%. Так, кофе за пачку 210 г. в сентябре стоил 550 грн, а в ноябре — 610 грн. Цена выросла на 60 грн.

Цена на растворимый кофе растет скачками

При этом с начала года стоимость составляла 390 грн, то есть в течение 10 месяцев кофе подорожал почти на 220 грн, или примерно на более 56%. Отметим, что кофе дорожал и в прошлом году по тем же причинам, но тогда разница в цене за год не была столь поразительной, но несколько лет засух подряд не могли не отразиться на урожае.

Как менялась цена на кофе Nescafe Gold в 2025 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в цене может взлететь хлеб. Из-за проблем с электроэнергией останавливаются пекарни.