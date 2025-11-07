Лавстори уже не те: коммунальщики особым танцем покорили сеть (видео)

Бренды тоже не прошли мимо видео: ДТЭК и Киевстар в восторге от "вайба".

Пользователи сети были удивлены видео, на котором двое мужчин в жилетках выполняют движения, напоминающие зажигательные танцы или игру, но на самом деле просто наматывают кабель.

Видео разместила пользовательница Threads с псевдонимом alice.mooore. Она сразу уточнила: "Думала, что это милая лавстория".

Каких только эпитетов и версий не было в комментарии — "коммунальное кунг-фу", кошачьи драки и даже судорога у одного из коммунальщиков.

Нашли общие черты с кошачьей дракой

Однако реальность более прозаична. Есть даже объяснение, как происходит процесс, ведь кабелю не видно — один держит руки, второй набрасывает кабель, а первый его переворачивает. Все одно, для пользователей ситуация имеет романтический флер.

Объяснение, как наматывают кабель

К обсуждению присоединились и бренды. В частности, ДТЭК и Киевстар, сотрудники которых также регулярно имеют дело с кабелями. "Наши не по форме, но по вайбу", "Ну они… Мы бы с такими дружили!", – комментируют от имени брендов в сети, а пользователи отмечают – так работать веселее.

Комментарии корпораций под видео

Видео за сутки набрало более тридцати тысяч лайков, сотни распространений и комментариев.

