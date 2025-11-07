Лавсторі вже не ті: комунальники особливим танцем підкорили мережу (відео)

Бренди теж не пройшли повз відео: ДТЕК і Київстар в захваті від "вайбу".

Користувачі мережі були здивовані відео, на якому двоє чоловіків у жилетках виконують рухи, що нагадують запальні танці або гру, але насправді… просто намотують кабель.

Відео розмістила користувачка Threads з псевдо alice.mooore. Вона одразу уточнила: "Думала, що це мила лавсторі".

Яких тільки епітетів та версій не було в коментарі — "комунальне кунг-фу", котячі драки та навіть судома у одного з комунальників.

Знайшли спільні ризи з котячою дракою

Проте реальність прозаїчніша. Є навіть пояснення, як саме відбувається процес, адже кабелю не видно — один тримає руки, другий накидає кабель, а перший його перевертає. Позаяк — ситуація має романтичний флер.

Пояснення, як намотують кабель

До обговорення долучились і бренди. Зокрема ДТЕК та Київстар, співробітники яких також регулярно мають справу з кабелями. "Наші не по формі, але по вайбу", "Ну вони… Ми б з такими дружили!", — коментують від імені брендів в мережі, а користувачі зазначають — так працювати веселіше.

Коментарі корпорацій під відео

Відео за добу набрало понад тридцять тисяч лайків, сотні поширень, коментарів тощо.

