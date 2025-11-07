Один из главных продуктов для застолья взлетел в цене почти на 200 гривен

Особенно растет стоимость буженины с дополнительными ингредиентами: чернослив прибавляет к цене еще десятки гривен.

В Украине дорожают изделия из мяса – буженина с начала года прибавила в стоимости около 200 грн. Помимо традиционного удорожания, добавились проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов, что влияет на производство и логистику.

В частности, средние цены на буженину "Ятрань" уже достигли 711,40 грн за килограмм. За менее чем год ее стоимость выросла на 169,65 грн, или примерно на 31,6%. В сентябре-октябре произошел резкий скачок стоимости от 677,47 до 706,40 грн — наибольшее повышение года. За последний месяц цена выросла на 62 грн. В начале октября буженина стоила 648,96 грн.

В разных супермаркетах ситуация отличается: у Novus она стоит 759 грн, у Metro — 739,80 грн, а у Megamarket — 635,40 грн. Также стремительно дорожает буженина с дополнительными ингредиентами. Например, "Буженина Ятрань запеченная с черносливом" сейчас стоит в среднем 788 грн за килограмм : у Novus — 739 грн, у Metro — 837 грн.

Буженина Ятрань – состав продукта.

Буженина Ятрань

Буженина Ятрань производится из свинины. Используется тазобедренная часть туши, соль, чеснок, черный перец, паприка, перец красный молотый, лавровый лист. Хранить ее следует при температуре от 0 до 6 градусов не более 20 дней. Однако есть перспектива еще большего удорожания буженины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свинина в Украине сейчас упала в цене. Однако к Новому году ожидается рост стоимости сырого мяса, а соответственно и производных продуктов.