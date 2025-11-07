Укр

Один из главных продуктов для застолья взлетел в цене почти на 200 гривен

Галина Михайлова
Праздничный стол может быть без буженины Новость обновлена 07 ноября 2025, 11:46
Праздничный стол может быть без буженины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Особенно растет стоимость буженины с дополнительными ингредиентами: чернослив прибавляет к цене еще десятки гривен.

В Украине дорожают изделия из мяса – буженина с начала года прибавила в стоимости около 200 грн. Помимо традиционного удорожания, добавились проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов, что влияет на производство и логистику.

В частности, средние цены на буженину "Ятрань" уже достигли 711,40 грн за килограмм. За менее чем год ее стоимость выросла на 169,65 грн, или примерно на 31,6%. В сентябре-октябре произошел резкий скачок стоимости от 677,47 до 706,40 грн — наибольшее повышение года. За последний месяц цена выросла на 62 грн. В начале октября буженина стоила 648,96 грн.

Буженина цена
Буженина цена за год

В разных супермаркетах ситуация отличается: у Novus она стоит 759 грн, у Metro — 739,80 грн, а у Megamarket — 635,40 грн. Также стремительно дорожает буженина с дополнительными ингредиентами. Например, "Буженина Ятрань запеченная с черносливом" сейчас стоит в среднем 788 грн за килограмм : у Novus — 739 грн, у Metro — 837 грн.

Буженина Ятрань – состав продукта.

Буженина Ятрань
Буженина Ятрань

Буженина Ятрань производится из свинины. Используется тазобедренная часть туши, соль, чеснок, черный перец, паприка, перец красный молотый, лавровый лист. Хранить ее следует при температуре от 0 до 6 градусов не более 20 дней. Однако есть перспектива еще большего удорожания буженины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свинина в Украине сейчас упала в цене. Однако к Новому году ожидается рост стоимости сырого мяса, а соответственно и производных продуктов.

