Один з головних продуктів для застілля злетів у ціні майже на 200 гривень

Особливо зростає вартість буженини з додатковими інгредієнтами: чорнослив додає до ціни ще десятки гривень.

В Україні дорожчають вироби з м'яса — буженина з початку року додала у вартості близько 200 грн. Крім традиційного подорожчання, додалися проблеми з електропостачанням через російські обстріли, що впливає на виробництво та логістику.

Зокрема середні ціни на буженину "Ятрань" вже досягли 711,40 грн за кілограм. За менше ніж рік її вартість зросла на 169,65 грн, або приблизно 31,6%. У вересні–жовтні відбувся різкий стрибок вартості від 677,47 до 706,40 грн — найбільше підвищення року. За останній місяць ціна зросла на 62 грн. На початку жовтня буженина вартувала 648,96 грн.

В різних супермаркетах ситуація різниться: у Novus вона коштує 759 грн, у Metro — 739,80 грн, а у Megamarket — 635,40 грн. Також стрімко дорожчає буженина з додатковими інгредієнтами. Наприклад, "Буженина Ятрань запечена з чорносливом" нині коштує в середньому 788 грн за кілограм: у Novus — 739 грн, у Metro — 837 грн.

Буженина Ятрань — склад продукту

Буженина Ятрань

Буженина Ятрань виготовляється із свинини. Використовується тазостегнова частина туші, сіль, часник, перець чорний, паприка, перець червоний мелений, лавровий лист. Зберігати її потрібно при температурі від 0 до 6 градусів не більше 20 днів. Проте є перспектива ще більшого здорожчання буженини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свинина в Україні зараз впала в ціні. Проте до Нового року очікується ріст вартості сирого м'яса, а відповідно і похідних продуктів.