Один из любимых продуктов украинцев взлетел в цене почти на 100 гривен за неделю
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовые мясные продукты демонстрируют резкий скачок цен
Колбаса, являющаяся популярным продуктом в Украине, демонстрирует резкий рост в цене. За неделю один из видов подорожал на 87 гривен, скачок стоимости произошел буквально за день.
Что нужно знать:
- Продукты в Украине дорожают — кроме сезонного фактора добавились проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов
- Колбаса, пользующаяся большим спросом в Украине, не исключение
- Брауншвейская сырокопченая на глазах подорожала на десятки гривен
Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен сайта Минфин. Речь идет о колбасе Алане Брауншвейской сырокопченой.
Еще 28 октября колбаса стоила 1084,90 грн, а уже на следующий день цена взлетела до 1171,80 грн. На таком уровне стоимость Брауншвейской сырокопченой остается на 5 ноября. Таким образом, за прошлый месяц с 05.10.2025 средние цены выросли на 86,90 грн.
Средняя цена Брауншвейской сырокопченой сейчас - 1171,80 грн за килограмм. В то время как в течение октября средние цены на нее в магазинах были 1093,89 грн.
Брауншвейская сырокопченая — состав
Производитель этой колбасы — ООО "АЛАН" из Днепра. В составе – 100% мясного сырья (говядина и свинина).
Состав:
- Мясное сырье 100% (говядина обезжилированная высшего сорта, сало колбасное хребтовое, свинина обезжилированная нежирная),
- соль пищевая,
- сахар белый,
- перец черный молотый,
- орех мускатный или кардамон молотые, глюкоза,
- антиоксидант (аскорбиновая кислота),
- стартовая культура (декстроза),
- фиксатор цвета (нитрит натрия).
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой продукт может скоро взлететь в цене из-за обстрелов. Его едят практически в каждом доме.