Один из любимых продуктов украинцев взлетел в цене почти на 100 гривен за неделю

Елена Руденко
Читати українською
Новость обновлена 05 ноября 2025, 11:26
Фото Коллаж "Телеграф"

Готовые мясные продукты демонстрируют резкий скачок цен

Колбаса, являющаяся популярным продуктом в Украине, демонстрирует резкий рост в цене. За неделю один из видов подорожал на 87 гривен, скачок стоимости произошел буквально за день.

Что нужно знать:

  • Продукты в Украине дорожают — кроме сезонного фактора добавились проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов
  • Колбаса, пользующаяся большим спросом в Украине, не исключение
  • Брауншвейская сырокопченая на глазах подорожала на десятки гривен

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен сайта Минфин. Речь идет о колбасе Алане Брауншвейской сырокопченой.

Колбаса Алан Брауншвейская сырокопченая
Колбаса Алан Брауншвейская сырокопченая

Еще 28 октября колбаса стоила 1084,90 грн, а уже на следующий день цена взлетела до 1171,80 грн. На таком уровне стоимость Брауншвейской сырокопченой остается на 5 ноября. Таким образом, за прошлый месяц с 05.10.2025 средние цены выросли на 86,90 грн.

Средняя цена Брауншвейской сырокопченой сейчас - 1171,80 грн за килограмм. В то время как в течение октября средние цены на нее в магазинах были 1093,89 грн.

Брауншвейская сырокопченая — состав

Производитель этой колбасы — ООО "АЛАН" из Днепра. В составе – 100% мясного сырья (говядина и свинина).

Состав:

  • Мясное сырье 100% (говядина обезжилированная высшего сорта, сало колбасное хребтовое, свинина обезжилированная нежирная),
  • соль пищевая,
  • сахар белый,
  • перец черный молотый,
  • орех мускатный или кардамон молотые, глюкоза,
  • антиоксидант (аскорбиновая кислота),
  • стартовая культура (декстроза),
  • фиксатор цвета (нитрит натрия).

#Цены #Продукты #Колбаса