Один из любимых продуктов украинцев взлетел в цене почти на 100 гривен за неделю

Готовые мясные продукты демонстрируют резкий скачок цен

Колбаса, являющаяся популярным продуктом в Украине, демонстрирует резкий рост в цене. За неделю один из видов подорожал на 87 гривен, скачок стоимости произошел буквально за день.

Что нужно знать:

Продукты в Украине дорожают — кроме сезонного фактора добавились проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов

Колбаса, пользующаяся большим спросом в Украине, не исключение

Брауншвейская сырокопченая на глазах подорожала на десятки гривен

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен сайта Минфин. Речь идет о колбасе Алане Брауншвейской сырокопченой.

Колбаса Алан Брауншвейская сырокопченая

Еще 28 октября колбаса стоила 1084,90 грн, а уже на следующий день цена взлетела до 1171,80 грн. На таком уровне стоимость Брауншвейской сырокопченой остается на 5 ноября. Таким образом, за прошлый месяц с 05.10.2025 средние цены выросли на 86,90 грн.

Средняя цена Брауншвейской сырокопченой сейчас - 1171,80 грн за килограмм. В то время как в течение октября средние цены на нее в магазинах были 1093,89 грн.

Брауншвейская сырокопченая — состав

Производитель этой колбасы — ООО "АЛАН" из Днепра. В составе – 100% мясного сырья (говядина и свинина).

Состав:

Мясное сырье 100% (говядина обезжилированная высшего сорта, сало колбасное хребтовое, свинина обезжилированная нежирная),

соль пищевая,

сахар белый,

перец черный молотый,

орех мускатный или кардамон молотые, глюкоза,

антиоксидант (аскорбиновая кислота),

стартовая культура (декстроза),

фиксатор цвета (нитрит натрия).

