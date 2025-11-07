Покупайте и замораживайте свинину уже сейчас, иначе потом переплатите

В стране начался дефицит одного из продуктов

Свинина за 2025 год пережила драматические изменения. В сентябре закупочная цена достигала рекордных 100 гривен за килограмм живого веса, но уже осенью цены рухнули. Как бы это странно не звучало, но это не повод для радости.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генеральный директор ООО "МК Мясной" Александр Скорик.

Отметим, что в конце октября цена на свинину рухнула до 75-80 гривен за килограмм живого веса. Эксперт объяснил, что дело в том, что компания "АПК-Инвест", которая размещалась в Покровске, из-за военных действий полностью распродала поголовье.

Быстрая распродажа сначала опустила цены, но теперь это событие обернулось последствиями.

Крупнейший производитель Украины вышел с рынка и начался дефицит объяснил Скорик

В связи с этим к Новому году наши собеседники прогнозируют небольшой рост – на 7-10 гривен за живой вес. В розничной торговле это означает подорожание 15-20 гривен за килограмм. Скорик посоветовал:

Стоит закупиться именно сейчас, чтобы на Новый год быть гарантировано с холодцом и куском мяса.

Цены в магазинах сейчас

