Андрей Борисович Ермак: досье, биография

Его называют "серым кардиналом" украинской политики

Дата рождения: 21.11.1971 (53 года)

Место рождения: Киев, Украина

Кто такой: руководитель Офиса Президента, политический и общественный деятель, адвокат, продюсер

Национальность: украиннец

Рост: 186 см

Семейное положение: холост

Знак Зодиака: Скорпион

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Андрей Борисович Ермак является значимой фигурой в украинском политикуме. Он сделал головокружительную карьеру от юриста и кинопродюсера до помощника Президента Украины и главы его Офиса.

В апреле 2024 года журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира и Андрей Ермак стал единственным украинцем, попавшим в этот список.

Ермака называют "правой рукой" Владимира Зеленского и "серым кардиналом" украинской политики. Глава Офиса президента Украины тщательно скрывает свою личную жизнь и семью от СМИ, что порождает еще больше слухов о его персоне.

Детство и юность

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Все детство и юность будущего главы Офиса президента Украины прошло в столице.

Отец Андрея Ермака — Борис Ермак окончил факультет радиоэлектроники в КПИ. Работал на заводе, а затем в Госкомитете по профтехобразованию.

В конце 1980-х отец Андрея Ермака был командирован в советское посольство в Афганистане организовывать там систему профессионально-технического образования. В 1989 году был назначен начальником отдела кадров торгового представительства СССР в Афганистане.

О матери Андрея Ермака — Марии Александровне — известно лишь то, что она является уроженкой Санкт-Петербурга. Родители Андрея Ермака поженились в 1971 году и женщина переехала в Киев.

У Андрея Ермака также есть младший брат Денис, который окончил Киевский университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика". Работал в разных коммерческих компаниях, а в 2014-2017 годах участвовал в АТО на Донбассе, где получил контузию.

Образование

В 1989 году Андрей Ермак окончил среднюю школу №259 в Киеве. После этого он устроился на работу в Центральный институт усовершенствования учителей при Министерстве образования, где трудился лаборантом.

Позже Ермак поступил в Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 1995 году получил диплом магистра по специальности "Международное частное право" и диплом референта-переводчика английского языка. Стоит отметить, что обучение в этом вузе считается очень престижным: здесь получали образование Петр Порошенко, Михеил Саакашвили и другие.

В том же 1995 году Андрей Ермак получил Свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Личная жизнь

Андрей Ермак тщательно скрывает свою личную жизнь и СМИ известно лишь то, что мужчина холост и у него нет детей.

Глава ОП является крестным папой старшего сына скандального нардепа и ресторатора Николая Тищенко Даниила.

Бизнес

Андрей Ермак начал свою карьеру юриста в юридической фирме "Проксен", которая занималась консультированием крупных международных компаний. Здесь он проработал с 1991 по 1995 год.

Через некоторое время будущий глава Офиса президента Украины вместе с партнерами основал юридическую компанию "Б. Е. Р. С. и партнеры", которая начала заниматься новыми для Украины сферами — интеллектуальной собственностью, торговым и финансовым правом, а также антидемпинговыми расследованиями.

В 1997 году Андрей Ермак основал Международную юридическую компанию и начал активно участвовать в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Кроме консультирования многих крупных украинских и международных компаний, сотрудничал с представителями искусства, шоу-бизнеса и спорта.

В 2000 году был приглашён на ежегодную конференцию Международной организации юристов (IBA). Ермак является членом IBA и членом Ассоциации юристов Украины.

В 2005 году основал Международную ассоциацию "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".

В 2009 году основал и возглавлял до 2018 года общественную организацию "Ассоциация предпринимателей города Киева".

Карьера кинопродюсера

В какой-то момент Андрей Ермак решает кардинально сменить сферу деятельности и начинает заниматься продюсерством. Так, мужчина основывает компанию Garnet International Media Group.

Первым фильмом, который продюсировал Андрей Ермак, стала спортивная драма "Правило боя" о боксе и боях без правил. Позже он стал продюсером еще нескольких картин.

C 2017 года Ендрей Ермак является членом Украинской и Европейской киноакадемий.

Политическая карьера

Политическая карьера Андрея Ермака началась в 2006 году, когда он стал помощником на общественных началах народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. На этой должности он оставался в течение трех созывов (V, VI,VIІ) Верховной Рады.

21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. В июле 2019 года у Андрея Ермака появилось направление – международные отношения и внешняя политика.

С 21 июня 2019 Андрей Ермак становится членом Национального инвестиционного совета. Позже он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой Офиса президента. Ермак сменил на этом посту Андрея Богдана.

29 июля 2021 года Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей.

4 февраля 2022 года вошёл в состав Ставки Верховного главнокомандующего.

2 марта 2022 года был назначен руководителем Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам.

Доходы

На счетах Ермака задекларировано 782 525 гривен, а наличными он хранит 39 000 долларов и 50 000 евро.

Глава ОП за 2024 год получил более 582 тысяч гривен заработной платы. Его должностной оклад составляет 121,27 тысяч гривен.

Согласно декларации, которую Андрей Ермак подал в 2024 году, он владеет квартирой площадью 107,8 квадратных метров, приобретенной в 2005 году, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 535 000 гривен.

Также у него есть одно авто — Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC, 2019 года выпуска, стоимостью – 2 972 776 гривен. Ценными бумагами он не владеет.

Ермак владелец корпоративных прав или их частей в таких предприятиях (все права, как указано в декларации, переданы в корпоративное управление):

Международная юридическая компания (50%);

Гарнет Интернешнл Медиа Групп (49%);

международная фармацевтическая группа (50%);

Эр Пи Ай (100%).

Награды

Командорский крест со звездой Ордена Заслуг перед Республикой Польша (29 сентября 2022 года, Польша)

Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (14 февраля 2023 года, Литва)

Скандалы

Весной 2020 года родной младший брат Андрея Ермака — Денис — попал в коррупционный скандал. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП обещает собеседникам за деньги решить вопрос о трудоустройстве в органах власти.

Началось масштабное расследование, но со временем САП переквалифицировала дело с "злоупотребления влиянием" в "мошенничество" и передала в Нацполицию. Затем Денис Ермак подал в суд на Гео Лероса о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Коррупционный скандал с участием родного брата Андрея Ермака к отставке главы Офиса президента не привел, а Владимир Зеленский поддержал Ермака.

Позже Лерос заявил, что ему сожгли авто, и обвинил в этом Андрея Ермака. Также нардеп обвинил Владимира Зеленского в "покрывательстве" Ермака и его брата. После этого Лероса исключили из фракции "Слуги народа".

В августе 2020 года журналист Юрий Бутусов намекал на Андрея Ермака, как на чиновника, который мог быть причастен к срыву спецоперации по "вагнеровцам". По словам журналиста, задержанные 29 июня в Беларуси 33 члена ЧВК "Вагнер" должны были оказаться в Украине и предстать перед судом за преступления, совершенные на Донбассе. Однако, по его словам, спецоперация была сорвана из-за "крота" в Офисе президента, который слил информацию о подготовке задержания россиянам.

В ноябре 2021 года Ермак отметил 50-летний юбилей, который стал поводом для скандала в украинских СМИ. Ермака обвинили в том, что тот закатил четырехдневное празднование в Карпатах в президентской резиденции Синегора, куда гостей свозили на правительственных вертолетах.

Мероприятие посетил и Владимир Зеленский, который прибыл в Карпаты на вертолете ГСЧС. Позже Зеленский заявил, что он использовал служебный вертолет для полета из-за того, что авиация президента была в ремонте.