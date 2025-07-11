Скандальный нардеп Шевченко и экс-министр засветились по делу о мошенничестве. Все детали

Сам Александр Кубраков публично прокомментировал ситуацию на своей официальной странице

Действующему народному депутату Украины, находящемуся с ноября 2024 года под стражей по подозрению в государственной измене, правоохранители объявили новое подозрение — на этот раз за крупномасштабное мошенничество. К реализации схемы по выманиванию средств у бизнеса мог быть причастен и бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков, у которого 11 июля проводились обыски.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований. По данным следствия, депутат, прикрываясь влиятельными контактами в Беларуси, организовал схему вымогательства средств у представителей украинского бизнеса. Речь идет, в частности, об одной из отечественных компаний, которая занималась закупкой минеральных удобрений у белорусских поставщиков.

Народный избранник сознательно создавал искусственные препятствия для логистики товара, а затем "предлагал" решение этих проблем в обмен на взятку. Зафиксирован факт незаконного перевода 14,5 млн грн на счета принадлежащей его сыну коммерческой структуры.

Кроме того, следствие установило, что нардеп мог систематически извлекать неправомерную выгоду, предлагая предпринимателям так называемые "квоты" на поставки удобрений из Беларуси. На основании собранных улик ему "вручили" подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в больших размерах.

Фигурант дела во время обысков

Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее в этот же день, 11 июля, источники "Украинской правды" сообщили, что следователи ГБР провели обыски и у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Александр Кубраков

Следственные действия, по данным журналистов, происходят в рамках дела нардепа Евгения Шевченко, уже имеющего 2 подозрения в госизмене.

Евгений Шевченко

По словам источника УП, Шевченко якобы организовал масштабное мошенничество, выманив у предпринимателей те же 14,5 млн грн под видом закупки белорусских удобрений. Одним из возможных пособников по реализации схемы следствие считает экс-министра Кубракова. В то же время, собеседники издания утверждают, что именно Кубраков может выступать обличителем по другому резонансному делу — в отношении вице-премьер-министра Алексея Чернышева.

Вскоре после появления упомянутых сообщений в СМИ Александр Кубраков публично прокомментировал ситуацию на своей официальной странице. В посте он категорически отрицал любую свою причастность как к Шевченко, так и к Беларуси или сделкам с удобрениями.

"Хочу сказать, что ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любых других махинаций я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры", — написал он.

Экс-чиновник подчеркнул, что не общался с Шевченко с февраля 2022 года, а о его дальнейшей деятельности узнавал исключительно из публичных источников. "Никогда ничего не скрываю и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", — напоследок добавил Кубраков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июля детективы НАБУ провели обыски у экс-министра обороны Украины Алексея Резникова. Его имя ранее уже появлялось по делу, связанному с закупкой продуктов питания для Вооруженных сил Украины по нереально высоким ценам.