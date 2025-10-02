Прах развеяли в 14 странах. Как почтили память военного Кости "Стамбула"

На церемонии прощания не было священника и крестов

Погибший военный Константин Юзвюк "Стамбул" завещал кремировать свое тело и развеять прах по ветру. Его похороны прошли без крестов и священника, ведь защитник хотел именно так.

Об этом рассказала мать погибшего Ольга Юзвюк, сообщает hromadske. Известно, что волонтер и военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады Константин пошел на войну добровольцем, однако умер от полученных травм в больнице Запорожья в июле 2024 года.

А уже осенью 2025 года мать героя рассказала, как выполнила завещание сына. Ольга говорит, что сын настаивал, чтобы на похоронах не было священников, крестов и венков, а все сэкономленные средства просил задонатить.

Константин Юзвюк "Стамбул"

"Третье. Мои останки развейте по ветру, но не занимайте мной место на кладбище. Это кринж", — из завещания "Стамбула".

Он также просил никакой панихиды со слезами, а только прощальный вечер с блестками, смехом и мемами. Как вспоминает мать военного, она долго не могла смириться с тем, что он попросил кремировать тело. Все же женщина это сделала, а вот с прахом придумала интересную и глубокую историю. Часть праха Ольга оставляли у себя дома, а вторую часть раздала волонтерам из разных уголков мира.

Прах "Стабула", который развеивают по миру

Люди получили маленькую бутылочку праха "Стамбула" в перемешку с блестками. Этот прах они развеивают в разных уголках планеты и отмечают событие особым хештегом — #КостяСтамбулПутешествует. По словам Ольги, прах ее сына развеяли уже в 14 странах мира.

"Каждый раз я его отпускаю. Хотя полностью никогда его отпустить не смогу. Под хештегом #КостяСтамбул Путешествует я всегда в конце пишу: "Лети, детеныш, теперь ты свободен"", — добавляет мать погибшего.

