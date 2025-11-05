Жителей этих областей не зацепит дубак: кому повезет с погодой зимой - прогноз синоптика

Ряду областей повезет с погодой зимой

Жители некоторых регионов Украины могут почти не ощутить будущей зимы. В их областях большую часть времени будет держаться плюсовая температура.

Своим прогнозом погоды в интервью "Телеграфу" поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

"Самые высокие средние температуры прогнозируются для южных областей, Закарпатья, а также южных частей Кировоградской и Днепропетровской областей", — заявила она.

По мнению синоптика, там в течение зимы будет преобладать положительная температура, то есть выше нуля.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026

