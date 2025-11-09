Наши бабушки знали об этом теплом тренде давно: постелите на пол, чтобы больше не мерзнуть

Ковры снова возвращаются в моду

Этой осенью и зимой ковры снова становятся настоящим трендом — и не только как элемент интерьера. В условиях блекаутов и возможного отключения отопления из-за обстрелов россиян важной энергетической инфраструктуры все больше украинцев вспоминают старый, но действенный способ сохранить тепло в доме — постелить ковер.

Наши бабушки и дедушки стелили ковры во всех имеющихся комнатах, ведь знали, что они могут сохранить тепло даже в лютые морозы. "Телеграф" спросил нейросеть GPT, как обычный предмет интерьера выручает при блэкаутах.

Почему ковры снова становятся маст-хэвом

Ковры действительно реально помогают удерживать тепло в квартире и частном доме. Именно поэтому они снова становятся не только элементом уюта, но и практичным решением в холодные сезоны.

Вот как именно ковер помогает:

Теплоизоляция пола

Через пол уходит до 10-15% тепла, особенно если он бетонный или без подогрева. Ковер (особенно с плотным ворсом или на подкладке) создаёт воздушную прослойку, которая снижает теплопотери.

Субъективное ощущение тепла

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Даже если температура в комнате не меняется, ногам становится гораздо теплее.

Шумоизоляция

Это бонус, но зимой он тоже приятен — помещение кажется "мягче" и уютнее.

Энергосбережение при блэкаутах

Когда нет отопления или электричества, ковёр замедляет охлаждение помещения, особенно если закрыт им не только пол, но и, например, стены (как в старых традициях).

Совет:

Лучше выбирать ковры из шерсти, джута или акрила с плотным ворсом.

Если живёте на первом этаже или над подвалом — ковёр даёт особенно ощутимую разницу.

Небольшие коврики можно постелить в "точках холода" — возле кровати, у дивана, под столом.

Сейчас эти предметы интерьера, конечно, не так популярны, однако во времена СССР они были признаком статуса. Один из таких ковров украинцы продают за немалые деньги.