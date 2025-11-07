Промерзают молниеносно. Как советские инженеры накосячили с утеплением домов

Большинство домов строили из материала, которые плохо держат тепло

Построенные в советские времена многоэтажки в большинстве своем плохо держат тепло, особенно бетонные сооружения. Ведь бетон легко пускает холод.

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков.

Что нужно знать:

Бетон, из которого строили "панельки", плохо удерживает тепло

Быстрее всего промерзают именно пятиэтажные "хрущевки"

Советские инженеры знали, какой материал лучше держит тепло, но его не использовали

Как отметил Юнаков, одним из лучших материалов, хорошо удерживающих тепло, является железобетон. Так как он не пропускает воздух, однако из него в СССР довольно редко строили дома.

Панельный дом

Довольно часто использовали именно промерзающие молниеносно панели из бетона или керамзитобетона. При этом и кирпич не показал себя как эффективный теплоудерживающий материал. Однако большинство домов строили именно из бетона.

"Железобетонные оказались наиболее эффективными, не эффектными, а эффективными. То есть, быстрее можно было разрабатывать, быстрее готовить, быстрее привозить на строительство. Так, с него собирали уже эти коробки, эти секции", — говорит архитектор.

Какие дома лучше удерживают тепло

По его словам, советские инженеры знали, что дома из железобетона будут лучше удерживать тепло, но их это не беспокоило. Период строительства должен был вписываться в установленные государством нормы и при этом быть максимально экономным.

К слову, именно так появились многоэтажки, где стены на 13 см уже, чем надо. Толщина этих стен с 51 см сократилась до 38, а иногда даже до 25 см. Однако наиболее опасными для проживания при отключениях отопления оказались панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Эти дома, построенные при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит, промерзают молниеносно.

