Не Букля Гарри Поттера, но похоже. Что означает украинское слово, которое без улыбки не произнести

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Автор
Новость обновлена 28 октября 2025, 14:27
Украинский язык. Фото Коллаж, "Телеграф"

В обиходе его довольно редко используют

В украинском языке есть немало забавных слов, которые мало кто знает. Некоторые из них имеют несколько значений, но в обиходе встречаются довольно редко. К примеру, слово "букле".

Преданным фанатам Гарри Поттеру, да и тем, кто хоть раз видел фильм, это слово напоминает прозвище совы главного героя Букли. "Телеграф" расскажет, что такое букле и когда его можно использовать.

По данным толкового словаря "Горох", букле — это пряжка с узелками, петельками, утолщениями и другими неровностями или ткань из такой пряжи. Ударение в слове приходится на последнюю громкую — буклЕ.

Примеры использования:

  • Колекція весняного одягу знову підтвердила незамінність букле, шкіри й кашеміру. (из журнала)
  • Тканина букле стала візитівкою стилю Шанель. (из газеты)

Довольно часто люди могут путать букле с буклями, то есть с завитыми прядями волос. Одна прядь называются буклями. Именно Буклей в одном из переводов книг и фильмов о Гарри Поттере назвали белую сову главного героя. Правда, в оригинале ее звали Hedwig, то есть Гедвига.

Гарри Поттер и Букля
Напомним, что недавно прошел радиодиктант национального единства, который имел несколько странных и малоизвестных слов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском слове, которое очень трудно произнести, его значение знают единицы.

