Запасайтесь, пока можете: продукт, без которого почти никуда, скоро подорожает в магазинах

Ценники "уронили" сразу несколько факторов

В Украине рекордно подешевел лук, но радоваться рано. После нового года цены полезут вверх, и следует ожидать роста вплоть до 50%.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты рынка.

Детальнее читайте в материале "Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать".

По их словам есть три фактора влияющие на текущую низкую цену, в частности:

1. Перепроизводство из-за высоких цен в прошлом году (в прошлом сезоне лук стоил 50-70 грн, и все фермеры бросились его сажать);

2. Из-за плохой погоды в этом году продукция низкого качества, и производители стараются от нее быстрее избавиться, чтобы она не испортилась при хранении;

"Продукцию не очень высокого качества, которое из-за неблагоприятных погодных условий в этом году больше, нет смысла закладывать на длительное хранение", — говорит эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева.

3. Нехватка хранилищ и высокие военные риски. Те, кто может хранить лук, все равно пытаются от него избавиться сейчас по низкой цене.

"Даже те, кто, у кого есть где хранить, продают сейчас, потому что не знают, что будет зимой, учитывая войну и другие вещи," — объяснил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Также эксперты единодушны: ближайшие 2-3 месяца цены на лук так и останутся низкими. Однако после этого цены полезут вверх. Возможно подорожание вплоть до 50 процентов.

Цены на овощи сейчас

