"Без денег и с ненужными покупками": новая мошенническая схема "косит" украинских таксистов

Теряя бдительность, остаешься без денег

Мошенники находят новые способы заработать на чужом доверии. В этот раз под удар попали водители такси, которые ежедневно возят десятки пассажиров и не всегда могут распознать обман. Особенно опасны становящиеся праздничные периоды, когда таксисты устают от большого потока клиентов и могут легко потерять бдительность.

Что нужно знать

Мошенники просят водителей купить товары и пополнить счет

Псевдоклиенты могут иметь несколько аккаунтов

Обманы чаще случаются вне приложения

В сервисе OnTaxi рассказали, что уже зафиксировали новую схему обмана, с которой столкнулись несколько драйверов. Мошенники создают фейковые аккаунты в приложении и обманом забирают у водителей сотни гривен.

Как работает схема с пополнением счета

Мошенники регистрируются в приложении такси и заказывают доставку мелких товаров – продуктов, конфет или сигарет. Они просят водителя купить это за свои деньги, обещая отдать наличные деньги при встрече. Одновременно псевдоклиенты просят пополнить им мобильный счет, убеждая, что все равно рассчитаются за поездку и возвратят все расходы.

Поверившие обещаниям водители остаются ни с чем. На точке назначения никто не появляется и деньги не возвращает, а таксист теряет 500-1000 гривен, переведенных на телефонный счет и остается с ненужными покупками. Зафиксированы случаи, когда мошенник использовал несколько аккаунтов на разных номерах и устройствах.

Таксисты не обязаны покупать что-либо для клиентов за собственные средства. Также категорически не стоит переводить деньги на какие-либо счета или номера телефонов.

Другие популярные схемы обмана

Схема, связанная с размениванием денег

Мошенники используют разные способы выманить деньги у таксистов. Один из них — просьба разменять крупные купюры, когда пассажир видит у водителя много мелких купюр при выдаче остальных. Они могут оказаться подделкой.

Другой вариант – клиент просит заехать в несколько дополнительных точек, не входящих в начальный маршрут. Затем он либо отказывается доплачивать за это, либо просто не возвращается с очередной остановки.

Большинство таких обманов случается, когда общение между водителем и пассажиром выходит за пределы приложения. Поэтому таксистам следует быть внимательными и не соглашаться на дополнительные услуги на словах. Защититься от мошенников можно – главное не терять бдительность.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что мошенники начали еще более мастерски выманивать миллионы у украинцев. От голоса мамы не отличишь.