Укр

Татарское и козачье прошлое Херсона: что скрывает история (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Херсон имеет более глубокие корни, чем кажется
Херсон имеет более глубокие корни, чем кажется. Фото Коллаж "Телеграфа"

До империи здесь были казаки, татары и купцы. Херсон существовал задолго до своего "официального рождения" в 1778 году

Украинские города часто имеют древние названия в честь своих основателей. Но это не так для Херсона. Люди жили на этой территории издавна: мягкий климат, выход к морю и выгодное расположение делали место привлекательным для жизни и торговли. Однако единственного названия эти земли долго не имели.

Еще в XI веке на итальянских картах дельта Днепра фигурирует как Олешшя. В XII веке арабский географ обозначил эти территории названиями Улиски и Мулиса. В 1450 году крымские татары построили здесь крепость Кизикермен, которую через два столетия частично разрушил Иван Сирко. Впоследствии, в 1695 году, московско-козацкие войска под руководством гетмана Ивана Мазепы и графа Бориса Шереметьева захватили эти земли.

Александр-Шанц или Александровский Шанц на карте 1769 года
Александр-Шанц или Александровский Шанц на карте 1769 года, Кизикермен также еще здесь

На карте Гийома де Боплана 1648 на месте современного Херсона уже обозначено поселение Биликовичи. А в 1737 г. запорожцы основали здесь Перевоз — укрепленное поселение, через которое переправляли соль на правый берег. До конца существования Запорожской Сечи здесь жили козаки, чумаки, плотогоны и корчмари.

Интересно, что название "Херсон" появляется на "Генеральной карте по реке Днепр от Киева до Очакова" еще в 1757 году — за два десятилетия до официального основания города Екатериной II. Тогда рядом с укреплением "Александр-шанц" отмечен отдельный населенный пункт Херсон.

Александр-Шанц и Херсон на карте 1757-1758 гг.
Херсон упоминался и к Екатерине

После русско-турецкой войны 1768–1774 годов эти земли окончательно перешли под власть Российской империи. В это время Екатерина II решила создать новый город, который должен был стать важным военным и торговым портом. Название "Херсон" оно получило в честь древнегреческой колонии Херсонес, основанной в V веке до нашей эры и игравшей важную роль в исторических судьбах Северного Причерноморья.

Одно из первых фото Херсона
Одно из первых фото Херсона

По официальной российской версии, Херсон появился на месте укрепления Александр-Шанц. В то же время, историки отмечают: эту крепость еще до того использовали казаки Ингульской паланки времен Новой Сечи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменялось название города Бахмут. История названия достигает 500-летней давности.

Теги:
#История #Херсон #Название