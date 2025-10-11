Татарское и козачье прошлое Херсона: что скрывает история (фото)

До империи здесь были казаки, татары и купцы. Херсон существовал задолго до своего "официального рождения" в 1778 году

Украинские города часто имеют древние названия в честь своих основателей. Но это не так для Херсона. Люди жили на этой территории издавна: мягкий климат, выход к морю и выгодное расположение делали место привлекательным для жизни и торговли. Однако единственного названия эти земли долго не имели.

Еще в XI веке на итальянских картах дельта Днепра фигурирует как Олешшя. В XII веке арабский географ обозначил эти территории названиями Улиски и Мулиса. В 1450 году крымские татары построили здесь крепость Кизикермен, которую через два столетия частично разрушил Иван Сирко. Впоследствии, в 1695 году, московско-козацкие войска под руководством гетмана Ивана Мазепы и графа Бориса Шереметьева захватили эти земли.

Александр-Шанц или Александровский Шанц на карте 1769 года, Кизикермен также еще здесь

На карте Гийома де Боплана 1648 на месте современного Херсона уже обозначено поселение Биликовичи. А в 1737 г. запорожцы основали здесь Перевоз — укрепленное поселение, через которое переправляли соль на правый берег. До конца существования Запорожской Сечи здесь жили козаки, чумаки, плотогоны и корчмари.

Интересно, что название "Херсон" появляется на "Генеральной карте по реке Днепр от Киева до Очакова" еще в 1757 году — за два десятилетия до официального основания города Екатериной II. Тогда рядом с укреплением "Александр-шанц" отмечен отдельный населенный пункт Херсон.

Херсон упоминался и к Екатерине

После русско-турецкой войны 1768–1774 годов эти земли окончательно перешли под власть Российской империи. В это время Екатерина II решила создать новый город, который должен был стать важным военным и торговым портом. Название "Херсон" оно получило в честь древнегреческой колонии Херсонес, основанной в V веке до нашей эры и игравшей важную роль в исторических судьбах Северного Причерноморья.

Одно из первых фото Херсона

По официальной российской версии, Херсон появился на месте укрепления Александр-Шанц. В то же время, историки отмечают: эту крепость еще до того использовали казаки Ингульской паланки времен Новой Сечи.

