Россияне подготовили еще одну опасность для Херсона: чего ждать (фото и видео)

Это оружие может привлекать внешним видом

Российские мины-лепестки обнаружили в Херсоне. Опасную неприятельскую находку увидели на нескольких локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе милиции Херсонской области. Там написали, что мины-лепестки увидели в районе перекрестка проспекта Независимости и улицы Перекопской, на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы.

Также еще один случай минирования зафиксировали на улице Украинской между Кременчугской и Ладычуком.

Как выглядит мина-"лепесток"

На фото, обнародованном полицией Херсонщины, виден характерный вид этой опасной находки. Мина имеет светло-коричневый или бежевый цвет с плоской формой, напоминающий лепесток цветка или крыло бабочки.

На поверхности мины виден небольшой выступ – это датчик давления, срабатывающий при нагрузке всего 5-25 килограммов. Именно из-за своей необычной формы и небольших размеров мина может привлечь внимание детей, которые могут воспринять ее как игрушку.

Что такое мины-"лепестки"

Мина ПФМ-1 "Лепесток" — это советская противопехотная мина, широко используемая Россией против Украины с 2014 года, а также во время полномасштабного вторжения с 2022 года. Этот тип мины особенно опасен из-за своего маленького веса, необычной формы и того, что она легко разбрасывается на большие территории с помощью артиллерии, авиации или ракетных систем.

Мина предназначена для поражения конечностей человека, поскольку активируется при небольшом давлении, что делает его особенно опасным для гражданских, включая детей. ПФМ-1 имеет ограниченный срок активности, но даже после его окончания может оставаться опасным в течение десятилетий.

Использование таких мин Россией нарушает международные гуманитарные нормы, в частности Женевские конвенции, запрещающие применение противопехотных мин против гражданского населения.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне впервые пробили мощную зону ПВО Украины.