40% добычи под прицелом. Почему газ из хранилищ может не дойти до потребителя в отопительный сезон

Недостаток газа, спровоцированный обстрелами объектов газовой отрасли, может повлиять на цены в Европе.

В ночь на 16 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам критической инфраструктуры на Полтавщине. Под прицелом оказались газовая логистика и предприятия нефтегазовой отрасли, в результате чего была остановлена работа части газодобывающих мощностей. Без газоснабжения осталось более шести тысяч потребителей в нескольких населенных пунктах области.

Есть ли дефицит газа из-за ударов по Полтавщине? Насколько критичны последствия атаки для украинской газодобычи? Могут ли эти удары повлиять на прохождение отопительного сезона? "Телеграф" нашел ответы на эти вопросы.

40% всей газодобычи: насколько весома отрасль на Полтавщине

Полтавская область остается ключевым регионом для украинской газодобычи. Именно отсюда Украина получает львиную долю собственного газа, что делает регион стратегически важным для энергетической безопасности страны. Вместе с Харьковщиной Полтавщина обеспечивает около 88% общей добычи газа в Украине — в частности, более 40% приходится именно на Полтавскую область.

На ее территории сосредоточены десятки месторождений с доказанными запасами более 475 миллиардов кубометров газа. Самые мощные из них:

Глинско-Разбышевское,

Ковердинское,

Абазовское.

Карта добычи газа в регионе/Стратегия регионального развития Полтавской области на 2021-2027 годы

Около 60% добычи газа были уничтожены российскими обстрелами Харьковщины и Полтавщины, произошедшими 3 октября.

В регионе работают как государственные компании, в частности "Укргаздобыча" (дочерняя структура "Нафтогаза Украины"), так и частные игроки — DTEK Нафтогаз, Burisma и Полтавская нефтегазовая компания. В 2023 году Украина добыла более 18 миллиардов кубометров природного газа и около трети этого объема приходилась именно на Полтавщину. Ассоциация газодобывающих компаний на 2025 год прогнозировала сохранение тенденции увеличения добычи газа.

Газ в хранилищах есть – но не факт, что он дойдет до потребителя

Бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что нынешняя ситуация с газом нуждается не только в оценке объемов в хранилищах, но прежде всего в понимании локальных рисков и уязвимостей газотранспортной системы.

На сегодняшний день я бы смотрел не столько на объемы газа в хранилищах, сколько на возможные локальные проблемы. Россияне целенаправленно бьют по газоперекачивающим и компрессорным станциям. Две недели назад мы были в ситуации, когда по добыче газа били и продолжают били. Этот вопрос до сих пор не снят Алексей Оржель

Алексей Оржель/Facebook-страница

По его словам, хотя текущие запасы не выглядят критическими, до конца января — февраля ситуация может существенно усложниться, когда ресурсы начнут истощаться. В то же время, главной угрозой остается не столько нехватка газа, сколько возможность его доставки.

"Сейчас враг пытается бить именно по газовой инфраструктуре — чтобы сделать невозможным поставки даже тогда, когда газ в хранилищах есть. Это действительно большая проблема. И, насколько я понимаю, на защиту газотранспортной и газораспределительной систем не было достаточного фокуса. Поэтому опять встанет вопрос быстрого локального восстановления", — отмечает эксперт.

Ликвидация последствий атаки на Полтавщину 3 октября/ГСЧС

Из-за постоянных обстрелов, добавляет он, заложенные ранее балансы перестают быть релевантными. Часть потребителей вынуждена сокращать потребление, бизнес получает лимиты, ТКЭ – ограничения. "У нас есть новое распределенное газовое поколение электроэнергии. Можно оптимизировать графики работы. Это уже не вопрос рынка или цены, а вопрос балансировки — возможно, даже в определенном административном режиме".

Отдельный риск — возможное ударов по другой генерации, что потребует ее замещения именно газовой. "Поэтому я бы не говорил просто "хватит или не хватит газа". Ситуация динамична каждый день. И сейчас важны не столько объемы, сколько локальные проблемы в системе", — подчеркивает Оржель.

По его словам, РФ целит в критические точки – и даже при наличии газа в хранилищах доставка может быть заблокирована. Поэтому Украина нуждается и в финансовых ресурсах, и в новых контрактах на закупку. "Но из-за постоянных атак меняется сам баланс — потому что они уничтожают систему доставки природного газа и бьют по инфраструктуре. Если нет инфраструктуры, даже газ в хранилищах может не дойти до людей. Конечно, лучше было бы иметь немного больше газа в хранилищах — тогда мы по крайней мере знали бы, что он у нас есть".

Перенесется ли начало отопительного сезона

Несмотря на громкие заявления отдельных городских голов, в Украине никто официально не смещал сроки начала отопительного сезона. Об этом отмечает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, уже двенадцать лет действует стандартный подход: решение о старте отопления принимаются местными властями, когда среднесуточная температура воздуха снижается до +8 градусов.

Инициативы по "отсрочке" отопления, например, во Львове или Днепре, Харченко считает чисто локальными. В то же время, по его словам, никто не имеет полномочий это запретить.

"Мэр Днепра написал большой пост, что он хочет оттянуть — ну и чтобы экономить газ. Так же хочет мэр Львова. Мы им запретить не можем", — отмечает специалист.

Пост Бориса Филатова от 12 октября 2025 года

Он признает: зима действительно будет сложной, и местные власти могут пытаться сэкономить топливо, действуя в пределах своих полномочий. Но официально отложение отопительного сезона как централизованное решение невозможно.

Отложения отопительного сезона невозможны в украинской системе власти Александр Харченко

Александр Харченко/Facebook-страница

Потребность в отоплении домов украинцев будет давить на Европу

Массированные обстрелы Россией газовой инфраструктуры Украины оказывают непосредственное влияние не только на энергосистему самой страны, но и на общий баланс энергорынка Европейского Союза. Ожидается, что потребность Украины в импорте энергоносителей вырастет в преддверии зимы, что создаст дополнительную нагрузку на европейские ресурсы. Для Украины закупка газа из-за границы, которая возникнет в результате уничтожения собственной добычи, может стоить около 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters. Самая большая с начала полномасштабного вторжения атака на украинскую газовую инфраструктуру произошла с 3 по 5 октября 2025 года. Она нанесла критические повреждения объектам газоснабжения именно в период, когда Украина пытается пополнить хранилища до начала отопительного сезона.

"Европейский газовый рынок вступает в зиму относительно спокойно благодаря росту мировых поставок СПГ. Но повышенный спрос на газ из Украины потребует от Европы увеличения импорта СПГ, что приведет к росту цен ", — отмечает издание.

В настоящее время газохранилища страны заполнены лишь на 42% — это 13 млрд кубометров из доступных 31 млрд, включая 4,7 млрд кубометров стратегического резерва, который сложнее использовать. Аналитик Energy Aspects Эрис Паско отметил, что Украина может увеличить импорт газа до 2,1-4,1 млрд кубометров в течение отопительного периода, в случае если последствия атак будут сопоставимы с прошлогодними.

Пока неизвестно, насколько текущие удары повлияли на объемы внутренней добычи, которая в 2024 году составляла около 19 млрд кубометров. Украина продолжает импортировать газ по западным направлениям через Венгрию, Польшу и Словакию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 октября Киев испытал масштабный блекаут после очередной волны российских ударов по энергетической инфраструктуре. Через шесть дней, 16 октября, в столице снова были введены экстренные отключения электроэнергии. Несмотря на то, что столица часто возобновляет электроснабжение быстрее других регионов, ситуации, когда Киев останется со светом, а другие области без него не будет. Балансирование системы осуществляется пропорционально всей стране в соответствии с возможностями генерации и объемами потребления.