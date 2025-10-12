Укр

Одну из областей Украины накрыл снегопад: в сети показали природное чудо

Анастасия Мокрик
Читати українською
В одной из областей выпал снег Новость обновлена 12 октября 2025, 11:16
В одной из областей выпал снег. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ближайшие дни в области ожидается плюсовая температура

Настоящая зима внезапно нагрянула в Винницкую область. Накануне вечером, 11 октября, ее накрыло сильным снегопадом.

Что нужно знать:

  • В Винницкой области 11 октября выпал снег
  • Местные жители поделились видео со снегом в сети
  • Синоптики не прогнозируют минусовую погоду в Винницкой области в ближайшие дни

Соответствующее видео погодного чуда в середине осени было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. На снятом фоне видно, что снег летит на землю большими хлопьями.

При этом, согласно данным Укргидрометцентра, в Виннице и Винницкой области 12 октября будет плюсовая температура. Столбики термометра по прогнозам синоптиков будут подниматься до +13 градусов.

Какая погода в Винницкой области
Погода в Винницкой области 12 октября. Укргидрометцентр

Другие погодные сайты также указывают, что минусовой температуры в ближайшие дни не предвидится.

К слову, на горе Поп Иван снег большим слоем укрыл землю и ударил сильный мороз. 12 октября на горе облачно, туман, ветер западный 4 м/с, температура воздуха -1°С.

Какая ситуация на горе Поп Иван
Гора Поп Иван. Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине первый снег этого сезона выпал 1–2 октября во Львовской области, Киевской и Харькове.

#Погода #Винницкая область #Снег