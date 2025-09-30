Рекордные морозы и снегопады? Синоптики дали резкий прогноз на зиму

Зима 2025-2026 будет экстремально холодной

После теплых солнечных дней в Украине внезапно похолодало. В некоторых регионах выпал первый снег и отметки термометров опустились до минусовых температур. Так метеорологи уже выяснили, какой зимы ждать в 2025-2026 годах.

На погоду во всем мире в значительной степени влияет Ла-Нинья. Это климатическое явление, которое заключается в охлаждении вод Тихого океана возле экватора. Так зимой 2025-2026 погодные условия в Восточной Европе, в которую входит Украина, могут быть значительно сложнее, чем в предыдущие сезоны, пишет mkweather.com.

Ла-Нинья создает предпосылки для двухфазной зимы 2025–2026. В декабре будет преобладать влияние Атлантики, а в феврале – континентальные холода. Учитывая это, в декабре в Восточной Европе будет относительно теплая погода с осадками. А уже в январе и феврале следует ожидать сильных морозов, метели и снегопады. Восточная Европа будет самым холодным регионом континента в 2025-2026 годах.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026, скриншот с сайта mkweather.com

Так уже в январе в Украине прогнозируют сильные снегопады и низкие температуры. А февраль 2026 года может стать самым холодным зимним месяцем в течение последних лет из-за арктического воздуха. Поэтому следует ожидать рекордных морозов, гололедицы и метелей. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет в центральных и восточных областях Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду следует ожидать в Украине в октябре. Еще будет тепло.