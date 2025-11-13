Мог стать украинским Michelin: что погубило украинский шинный гигант

Когда Россия убивает украинскую промышленность без войны — печальная история "Днепрошины", которую порезали на куски

В окрестностях Шевченковского района Днепра догнивает один из бывших гигантов химической промышленности. Его история началась в 1956 году, когда на этом месте закладывали первый камень завода, который должен был стать флагманом советской шинной промышленности. Но сегодня от объединения "Днепрошина" остались только пустые цеха с обрушившимися плитами перекрытия, заброшенные здания и воспоминания бывших работников о том, как здесь кипела жизнь.

"Телеграф" рассказывает, как завод с самым современным в то время английским оборудованием, собственным научно-исследовательским институтом и экспортом в 15 стран мира превратился в металлолом, и почему украинское предприятие, которое могло конкурировать с мировыми гигантами типа Michelin, не пережило независимость.

Английское оборудование за пятилетку — как строили завод, обучавший весь Союз

Днепрошина на высоте: здесь работало 5000 человек и выпускалось 180 типоразмеров продукции

Строительство Днепропетровского шинного завода имени XXV съезда КПСС началось в 1956 году. Через пять лет, в 1961 году, заработала первая очередь предприятия. Особенность этого завода заключалась в том, что все оборудование поступало из Англии — комплектующие, станки, технологии. Слесари, обслуживавшие это оборудование, впоминали невероятное качество английской стали. Даже спустя десятилетие оно работало лучше нового отечественного.

Одна электротележка английского производства прослужила заводу более полувека. До последних дней работы предприятия он ездил по цехам, перевозя грузы. Когда во второй очереди завода начали устанавливать уже советское оборудование, разница стала очевидной — оно уступало даже устаревшему английскому.

На заводе во времена СССР

Днепрошина быстро стала флагманом отрасли. В городе работали научно-исследовательские институты шинной и резиновой промышленности и кафедра технологии резины химико-технологического института. Все передовые технологии производства шин и резинотехнических изделий сначала осваивали именно здесь, а потом уже передавали на другие предприятия Союза.

Днепропетровские шинники участвовали в запуске новых заводов по всему СССР. Они учили персонал, передавали опыт, делились наработками. На базе предприятия стажировались даже кубинские специалисты, которые затем применяли полученные знания у себя на родине.

От массивных шин до резиновых дубинок для силовиков — что выпускал украинский гигант

Какую продукцию производила "Днепрошина"

Первые изделия, сошедшие с конвейера завода в 1962 году, были так называемыми массивными или бандажными шинами для промышленной техники. Через год был налажен выпуск мотоциклетных шин. В период тотального дефицита запустили линию наваривания нового протектора на изношенные шины — это позволяло продлить их срок службы (кстати, такая технология до сих пор популярна).

С 1969 по 1980 год на производстве КДШ полностью освоили выпуск крупногабаритных шин для тракторов и тяжелой техники. В 1980 году запустили линию радиальных шин для трактора "Кировец" К-701. Через два года – производство радиальных шин с металлокордным брекером. В 1985 году начали делать покрышки с цельным металлокордом для скоростных междугородных автобусов и грузовых автомобилей.

На производстве. 1982 год

Ассортимент завода был огромен. Предприятие выпускало шины для легковых и грузовых автомобилей, карьерных самосвалов, сельскохозяйственной техники, военных машин, троллейбусов, автобусов.

Кроме шин, завод производил множество резинотехнических изделий. Сальники, прокладки, манжеты, бронированные и армированные рукава. Рукава с антистатическими свойствами для топливозаправочных колонок. Противоткатные упоры для колес автомобилей. Однажды по спецзаказу даже изготовили партию резиновых дубинок для силовых структур.

В 2007 году по объемам производства завод был вторым после ЗАО «Росава» производителем шин в Украине.

В целом ассортимент продукции насчитывал 180 типоразмеров. Около 35% реализовывалось в Украине, 44% экспортировалось в страны СНГ, 21% — в дальнее зарубежье. Среди партнеров были США, Великобритания, Франция, Финляндия, Германия.

Как жил завод-город "Днепрошина" и почему сюда съезжались известные артисты

"Днепрошина" была не просто заводом — это был настоящий город в городе. Территория предприятия поражала масштабами. Здесь работали два производства – КДШ (крупногабаритных шин) и МГШ (малогабаритных шин), завод резинотехнических изделий, цех мотошин, испытательный цех.

Кроме того была развита инфраструктура: здание заводоуправления, научно-техническая библиотека, центральная заводская лаборатория, информационно-вычислительный центр. Работали два цеха подготовки сырья, склады каучука, химикатов, сажи, готовой продукции. Две котельные, возле одной из них – теплицы хозяйственного цеха, где выращивали рассаду, цветы и овощи.

Предприятие имело собственный автотранспортный цех с площадкой погрузчиков и тракторов, железнодорожный цех, три автозаправочные станции для автомобилей и одну для тепловозов. Работал цех внутризаводского электротранспорта, электроцех с несколькими подстанциями, ремонтно-строительный и ремонтно-механический цеха.

Технологии завода тоже поражали. Практически все цеха соединялись подземными коллекторами с трубопроводами воды, перегретого пара, бензопроводами с бензином "калоша", электрокабелями. Работали транспортные системы ленточных конвейеров и надземные цепные транспортные системы. По монорельсам передвигались запрограммированные тельферы с деталями покрышек и сырьем. С помощью переключаемых стрелок они доезжали до нужного места и опускали кнопочную станцию для управления разгрузкой.

На территории завода работало несколько столовых — отдельно стоящие и встроенные в административно-бытовые корпуса. Среди них была даже круглосуточная и диетическая столовая. Обслуживал их комбинат питания "Шинник", который также занимался кафе и столовыми в заводских общежитиях.

Работники завода

Для работников была построена полноценная поликлиника с водительской комиссией, санаторий-профилакторий, база отдыха "Сосновый бор" в Песчанке. Работали пионерские лагеря в Приднепровске и Бахчисарайском районе Крыма. На Монастырском острове действовала водно-спортивная база с пассажирским теплоходом-водометом.

Культурно-спортивный комплекс "Шинник" принимал известных артистов на своей сцене. В спортивном зале проводились соревнования международного уровня. Творческие коллективы завода занимали призовые места на престижных конкурсах.

"Шинник" сейчас

Для персонала построили мужские, женские и семейные общежития. На балансе предприятия находилась даже пожарная часть со спортивным тренировочным залом и депо для пожарных автомобилей.

Завод принадлежал стратегическим предприятиям Союза. На его территории располагались склады госрезервов с постоянно обновляющимся ассортиментом сырья. Это позволяло в военное время работать три месяца без внешних поставок и выпускать продукцию военного назначения.

Были здесь и объекты гражданской обороны – бомбоубежища, оборудованные и укомплектованные в соответствии с нормами. Они могли принять весь персонал одной работающей смены плюс дневную смену. В мирное время их использовали в качестве тира, гаража и других хозяйственных помещений. Одно огромное бомбоубежище, принадлежавшее транспортному цеху, служило боксами для легковых автомобилей.

На предприятии работали около 5000 человек промышленного персонала и более 200 работников социальной сферы. У завода был собственный жилищно-коммунальный отдел, здание отдела технического обучения и отдела кадров. Это был настоящий город в городе.

Как Россия убивала украинскую промышленность еще до войны — настоящая причина банкротства

Заброшенная лестница административного корпуса, где когда-то принимали решение об экспорте

Производство на заводе полностью остановилось в 2008 году. Официальная причина – банкротство. Но за этим сухим словом стоит целая история того, как украинский завод пытался выжить во враждебной экономической среде.

Днепрошина — каска

Как пишет vasilevsky, за годы независимости россия, на территории которой находились все заводы синтетического каучука, любыми способами пыталась сделать так, чтобы украинская продукция не была конкурентоспособной. Не только на мировом рынке, но и на постсоветском пространстве.

Работа на заводе была вредна для здоровья. Фото — nashemisto

Манипуляции со снабжением сырья, ценовое давление, искусственное создание препятствий для экспорта — все это работало против украинского производителя.

Как выглядело производство шин в 90-е. Фото — nashemisto

Впрочем, возможной причиной могло быть и то, что СССР создал недееспособную в рыночных условиях экономику, когда все заводы-гиганты работали исключительно на оборонку. Поэтому после распада Союза он оказался никому не нужен. Не стоит отвергать управленческие проблемы — их было немало. Кроме того, продукция "Днепрошины" после 1991 года стала считаться некачественной, особенно шины для легковых авто.

Разрушенный корпус производства КДШ

Несмотря на это, Днепрошина некоторое время могла конкурировать с мировыми гигантами. Предприятие имело современные технологии, опытный персонал, отлаженные каналы сбыта. В 2012 году завод пытались реанимировать — ЧАО "Интермикро Дельта, Инк" выступило инвестором и выкупило имущественный комплекс. Начали сотрудничество с немецкой компанией TTC GmbH, создали систему производства шин по европейским стандартам.

В бомбоубежище "Днепрошины"

В 2013 году предприятие прошло сертификацию соответствия системы менеджмента качеству требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Освоили серийный выпуск линейки легковых шин марки Sprint, успешно прошедших европейскую сертификацию. В 2014 году на рынок вывели новый бренд сельхозшин AGROPOWER.

Шины от завода "Днепрошина"

Но реанимировать гиганта так и не удалось. После недолгой бюрократической волокиты активы предприятия начали распродавать. Оснастку, которую не смогли реализовать, резали на металлолом. Такая же участь постигла изотопную лабораторию, расположенную рядом с предприятием — ее тоже полностью растащили.

Разбитые корпуса завода — сердце Днепрошины больше не бьется

Огромное бомбоубежище транспортного цеха, в мирное время служившее боксами для легковых автомобилей, сейчас используется под состав овощей. Территория производства превратилась в пустые цеха, местами с обрушенными плитами перекрытия.

Что осталось от завода сегодня

Фото одного из передовиков предприятия

В ноябре 2021 года местные СМИ сообщили, что на месте заброшенного шинного завода планируется построить сортировочный центр Укрпочты. Еще год назад, когда бывшие работники посетили территорию предприятия, местами допилилось оборудование. Ценный ресурс вывозили фурами, оставляя пустые помещения.

От бывшего гиганта остались заброшенные здания, разрушены цеха, воспоминания тысяч работавших здесь людей. Научно-техническая библиотека с пустыми коридорами. Люстра круглосуточной столовой, когда-то освещавшей залы, полны работников.

На территории предприятия руина

Бывший инженер по охране труда и безопасности движения транспортного цеха ОАО "Днепрошина" Виктор Волошин хранит воспоминания о том, каким был завод в лучшие времена. Когда здесь кипела жизнь, работали тысячи людей, выпускалась продукция мирового уровня.

Что с территорией "Днепрошины" сейчас

Сейчас на улице Бориса Кротова в Шевченковском районе Днепра стоят пустые корпуса бывшего гиганта. Тот же завод, который имел самое современное английское оборудование, обучал специалистов по всему Союзу, экспортировал продукцию в 15 стран мира и мог конкурировать с Michelin, превратился в металлолом и руины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о такой же печальной судьбе предприятия на Тернопольщине, которое производило елочные украшения и снабжало его чуть ли не всем СССР.