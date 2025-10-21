Вечный календарь: какие заводы выпускали "гаджет", который могла купить только советская элита (фото)

Механические советские календари отличались дизайном

Когда-то, вероятно, в каждом кабинете чиновников СССР стоял небольшой металлический календарь с опрокидывающейся датой, днем недели и месяца. Он был популярен в 1960–1980-х годах и выпускал его не один завод.

Такие механические календари были вечны. "Телеграф" решил рассказать, кто их выпускал и в каком году.

Основное производство механических календарей в Советском Союзе пришлось на период с 1960-х по 1980-е годы. Самые известные образцы изготовляли на Ленинградском монетном дворе (Гознак) — именно там создавали высококачественные модели, часто украшенные изображениями достопримечательностей Ленинграда, в частности знаменитым "Медным всадником".

Модель с "Медным всадником"

В Украине производство таких календарей также активно развивалось. Одесский завод замковых изделий выпускал серии с местными символами – например, с изображением якоря, датируемые 1967 годом. А Харьковский завод нестандартного оборудования в 1970-1980-х годах создавал собственные варианты настольных "вечных" календарей, отмечавшихся оригинальным дизайном и прочностью.

Популярный настольный аксессуар 60–80-х годов среди элит

