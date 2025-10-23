Аэропорт таки открыли? Радар заметил огромный пассажирский самолет над Львовом (фото)

Самолет вылетел из Сингапура

Пока в Украине активно обсуждается вопрос открытия первых аэропортов, в небе над страной заметили пассажирский самолет Airbus A350-941. Он следовал из Сингапура в Хельсинки.

Что нужно знать:

Радары Flightradar24 зафиксировали пассажирский борт возле Львова 22 октября

Самолет вылетел из Сингапура и направлялся в Хельсинки

С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько

Самолет был зафиксирован радарами Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет над Украиной был зафиксирован в среду, 22 октября.

Радары зафиксировали самолета вблизи Львова. Скриншот: "Телеграф"

Известно, что самолет Airbus A350-941 совершал полет из Сингапура в Хельсинки.

На карте показано расположение Сингапура города Хельсинки, а также расстояние между ними

Справка: Airbus A350-941 — это большой самолет, относящийся к широкофюзеляжным лайнерам, способный перевозить от 314 до 366 пассажиров в зависимости от конфигурации салона. Его длина составляет почти 67 метров.

Самолет зафиксировали над Украиной. Скриншот: "Телеграф"

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что радары над Украиной зафиксировали пассажирский самолет, который направлялся в Москву.