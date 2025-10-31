Пассажирские самолеты заметили радары над еще одной областью Украины (фото)

Оба самолета вылетели из Турции в сторону Молдовы

В Украине над Одесской областью были зафиксированы пассажирские самолеты. Речь идет о самолете Турецких авиалиний Boeing 737-8F2 и борте Mitsubishi CRJ-200ER для региональных перелетов.

Что нужно знать:

Радары Flightradar24 зафиксировали пассажирские борты над территорией Одесской области

Оба самолета направлялись в сторону Кишенева

С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько

Самолеты был зафиксирован радарами Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолеты над Украиной были зафиксированы 28 октября.

Отмечается, что Boeing 737-8F2 летел со Стамбула в столицу Молдовы Кишенев. Этот самолет является модификацией семейства Boeing 737 Next Generation (737NG), а именно варианта Boeing 737-800. Обычно на борту 162–189 мест для пассажиров (2-классная компоновка: бизнес + эконом).

Второй самолет, зафиксированный над Одесской областью, Mitsubishi CRJ-200ER. Он летел из турецкого города Бодрум в Кишенев. Данный самолет является региональным реактивным самолётом, созданный канадской компанией Bombardier Aerospace, но сегодня принадлежит японской Mitsubishi Heavy Industries.

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

