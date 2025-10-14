Это Киев, которого больше нет: раритетные кадры с Гончарки показали в сети (фото)

Это уникальное свидетельство того, как выглядел "нетуристический" Киев накануне больших перемен

Недавно в сети опубликовали редкое историческое фото киевского Подола, сделанное в 1980-х годах. Эта фотография сразу привлекла внимание любителей старого Киева.

Этот уникальный кадр, которым поделились в сообществе "Ретро Киев", сохранил неповторимую атмосферу прошедшей эпохи и зафиксировал немало утраченных деталей. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Ул. Гончарная в 1980-х годах, фото: Старые фото Киева

Итак, окрестности Гончарки (так называют киевляне улицу Гончарную) в то время сохраняли характерную тишину киевских улиц с провинциальным колоритом: здесь еще встречались палисадники, нестандартные заборчики и тянулся неторопливый ход повседневной жизни. Именно так выглядел нетуристический Киев, подальше от официозных проспектов и монументальных площадей.

Ул. Гончарная в другом ракурсе. Фото: Maryna Dex

Особую значимость этому фото придает знаменитое здание, возвышающееся в глубине кадра на холме – Замок Ричарда. Его башня узнаваема даже с далекой перспективы, ведь это настоящий архитектурный символ старого Андреевского спуска и сразу нескольких киевских легенд.

Гончарка как зеркало перемен эпох

Улица Гончарная расположена недалеко от Андреевского спуска и исторических киевских гор, и давно была центром ремесленной среды. Большая часть застройки по соседству возникла еще в конце XIX — начале XX века: это и мастерские, и маленькие частные дома, и жилье для простых рабочих и их семей.

Как ул. Гончарная выглядит сегодня

На фото хорошо виден контраст между старой жилой застройкой первого плана и величием Замка Ричарда, который уже тогда стал настоящей исторической доминантой района. Это красноречивое воспоминание о том, как менялся Киев — от купеческо-ремесленных улиц до памятников, ставших туристическим магнитом.

Замок Ричарда: готическая жемчужина Андреевского

Замок Ричарда – Львиное Сердце – это легендарное сооружение на Андреевском спуске, дом №15, построенное в начале XX века в стиле английской готики. Несмотря на распространенное мнение, авторство этого проекта до сих пор не установлено, хотя его часто приписывают Владиславу Городецкому. Строительство инициировал киевский подрядчик Дмитрий Орлов, а само здание должно было стать доходным домом для творческой и обеспеченной публики.

В советский период, примерно до начала 1980-х, замок был коммунальным жильем, постепенно приходил в упадок, менял жителей, однако сохранял свою неуловимую таинственность. Подробнее "Телеграф" рассказывал о нем раньше.

Такие фотографии — не только свидетельства разносторонней истории Киева, но и художественное отражение атмосферы, которая уже почти исчезла. Гончарка в 1980-х напоминает о временах, когда старый Киев еще жил в ритме старого духа Подола, рядом с холмами и живыми легендами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ретро-кадре у Оперы столицы. Тогда площадь перед театром еще не имела современного благоустройства, а по улицам двигался транспорт, характерный для позднего советского периода.