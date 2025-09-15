Член комитета по вопросам нацбезопасности Вениславский высказался о завершении войны в Украине

Война с Россией на территории Украины близится к завершению. Киев продолжает двигаться в этом направлении.

Об этом заявил нардеп, член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в эфире Radio NV. По его словам, это заметно по консолидации депутатов в Раде при принятии определенных решений.

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — заявил Вениславский.

Это заявление прозвучало на фоне его слов, что в Раде заметны определенные изменения во время голосования за военные законопроекты. То есть, в начале полномасштабного вторжения, по мнению Вениславского, депутаты голосовали в зале быстро и не было задержек. Сейчас же ситуация меняется, потому что "война идет к завершению".

Напомним, что в России прозвучали угрозы в сторону НАТО из-за войны в Украине. Ведь глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что сбивание российских дронов над Украиной странами НАТО — "втягивание Альянса в войну с РФ".

Москва не довольна призывами министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате БПЛА России. Он заявлял, что следует подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. То есть таким путем сделать невозможным их полет над Польшей и другими государствами. Однако эти слова возмутили Медведева, который уже угрожает НАТО войной.

