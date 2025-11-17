"Это издевательство". Обновленные вагоны УЗ в Варшаву с тремя полками возмутили украинцев (видео)

В вагонах увеличили место для чемоданов

"Укрзализныця" модернизировала вагоны поезда, следующего из Украины в Варшаву. Однако третью полку, на которую жалуется большинство пассажиров, оставили.

Об этом сообщает журналист Сергей Лещенко. Он уже показал, как выглядит обновленный вагон сообщения Киев-Варшава.

Кроме того, вагон покрасили, улучшили туалеты, сделали индивидуальные розетки для каждой полки даже с USB-портами. Появился даже шкаф, куда можно повесить верхнюю одежду и поставить небольшие чемоданы. Однако для третьей полки (которая на видео сложена, ее не видно, она между верхней и нижней) тоже сделали определенные апгрейды, в частности добавили индивидуальные розетки, нормальные стремянки.

"На этой неделе вагон поехал в первый рейс, а в планах УЗ постепенно привести в норму все вагоны RIC", — говорится в сообщении.

В самом купе демонтировали умывальник и освободили пространство для чемоданов. Журналист отмечает, что "Укрзализныця" модернизировала вагоны 1981 выпуска. Эти вагоны многие считают неудобными, но их габарит RIC — единственный, разрешенный для эксплуатации в Европе.

В то же время мнение пользователей в сети разделилось, кто-то отмечал, что третью полку в вагоне вообще нужно убрать и назвал ее издевательством. Но были люди, которые благодарили УЗ и радовались за обновленный вагон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сотни пригородных рейсов могут исчезнуть, а поезда на запад Украины убыточные. Уже известно, что происходит с "Укрзализныцей".