"Це знущання". Оновлені вагони УЗ до Варшави з трьома полицями обурили українців (відео)

У вагонах збільшили місце для валіз

"Укрзалізниця" модернізувала вагони поїзда, який прямує з України до Варшави. Однак третю полицю, на яку скаржиться більшість пасажирів, залишили.

Про це повідомляє журналіст Сергій Лещенко. Він вже показав, як виглядає оновлений вагон сполучення Київ-Варшава.

Окрім того, що вагон пофарбували, покращили туалети, зробили індивідуальні розетки для кожної полиці навіть з USB-портами. З'явилась навіть шафа, куди можна повісити верхній одяг та поставити не великі валізи. Однак для третьої полиці (яка на відео складена, її не видно, вона між верхньою та нижньою) теж зробили певні апгрейди, зокрема додали індивідуальні розетки, нормальні драбини.

"На цьому тижні вагон поїхав у перший рейс, а в планах УЗ — поступово привести до норми всі вагони RIC", — йдеться у повідомленні.

У самому купе демонтували умивальник та звільнили простір для валіз. Журналіст наголошує, що "Укрзалізниця" модернізувала вагони 1981 року випуску. Ці вагони чимало людей вважає незручними, але їх габарит RIC — єдиний, дозволений для експлуатації в Європі.

Водночас думка користувачів в мережі розділилась, хтось наголошував, що третю полицю у вагоні взагалі треба прибрати та назвав її знущанням. Але були люди, які дякували УЗ та раділи за оновлений вагон.

