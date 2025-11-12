Прошло уже более месяца со дня смерти Кеосаяна, а его могилу никто не видел

Маргарита Симоньян — мерзкая российская пропагандистская, которая недавно сообщила о своем онкозаболевании. В сентябре 2025 года она похоронила мужа — тоже пропагандиста, который ненавидел Украину, Тиграна Кеосаяна. Однако даже спустя более 40 дней с похорон его могилу никто не видел.

"Телеграф" расскажет, что известно о смерти и похоронах Кеосаяна и как его жена Симоньян прячет его могилу от общественности.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

Тигран Кеосаян — смерть и похороны

Российский режиссер, телеведущий, пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года в Москве на 60-м году жизни. До этого он 9 месяцев пролежал в коме и умер, не приходя в сознание. Известно, что причиной тяжелого состояния и смерти пропагандиста были проблемы с сердцем. Ранее он перенес два инфаркта миокарда.

Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года

Похороны Кеосаяна состоялись 28 сентября, его отпели в Армянской церкви в Москве. Однако после панихиды и прощания гроб с телом мертвого пропагандиста загадочно исчез. Где он похоронен, неизвестно даже спустя 40 и более дней со дня смерти.

Российские журналисты пытались выяснить, где похоронен муж Симоньян, однако ни на одном из московских и подмосковных кладбищ не подтвердили, что его закопали у них.

Гроб с телом Тиграна Кеосаяна

На прошлой неделе, 4 ноября, прошло 40 дней со дня смерти Тиграна Кеосаяна. Накануне этого дня Симоньян написала в своем телеграм-канале, что все близкие, кто хочет прийти и почтить память ее мужа, должны написать ей в личные сообщения. Вероятно, место захоронения Кеосаяна она держит в тайне даже от родственников и друзей. При этом пропагандистка нигде публично не говорила, зачем нужна такая таинственность и сколько еще времени она собирается скрывать могилу мужа.

Маргарита Симоньян скрывает, где закопала мужа-пропагандиста

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маргарита Симоньян готовится к смерти. Что известно о состоянии пропагандистки после операции и химиотерапии.