Украинским студентам могут поднять стипендии. Когда и о какой сумме идет речь

Сумма, заложенная на ежемесячные выплаты студентам, в 2026 году может вырасти на полтора миллиарда

В проекте бюджета на 2026 год заложены средства на вероятное повышение стипендий для студентов. Сумму, выделенную на выплаты им, предлагается увеличить с 5,4 до 6,6 млрд. гривен.

Что нужно знать:

В Украине существует два вида стипендий – академические и социальные

В проекте бюджета на следующий год заложено больше средств на выплаты стипендий, чем в 2025 году

Суммы ежемесячных выплат студентам могут пересмотреть в сторону увеличения

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Ольга Чабанюк – заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины:

Какие стипендии получают украинские студенты

Она пояснила, что сейчас в Украине существуют стипендии двух видов. Есть академические и социальные выплаты студентам.

"Обычная" академическая – 2 000 грн/мес, повышенная – 2 900 грн/мес, для технических специальностей – машиностроение, энергетика, горное дело, металлургия и т.п. – 2550 и 3711 грн/мес. соответственно. Государство таким образом поддерживает те отрасли, которые сейчас важны, — отметила Ольга Чабанюк

Она добавила, что социальные стипендии для высших учебных заведений составляют 1180 грн/мес. Дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет получают стипендию размером 4542 грн/мес, до 18 лет их стипендия составляет немного больше — 4794 грн/мес.

В следующем году стипендии могут увеличить

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено эту сумму (на выплаты стипендий — ред.) увеличить на полтора миллиарда, то есть с 5,4 до 6,6 млрд гривен. Соответственно, речь может идти о пересмотре размеров стипендий. Но окончательные цифры увидим после принятия документа Ольга Чабанюк

