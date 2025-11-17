С Днем студентов 2025! Самые лучшие открытки и картинки на украинском

Не забудьте поздравить с праздником друзей и близких

Каждый год 17 ноября празднуется Международный день студента — один из важных праздников ноября. Это прекрасный повод поздравить всех, кто учится, занимается наукой или активно участвует в молодежных проектах.

Многие молодые люди задаются вопросом, почему 17 ноября празднуется как День студента. История этого дня далеко не радостная — именно 17 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии студенты стали жертвами массовых репрессий. Они протестовали против тяжелых условий жизни под оккупацией, за что многие были арестованы, депортированы или казнены.

Сегодня этот день воспринимается не как день траура в память о погибших, а как праздник молодости — для всех, кто стремится к знаниям, развитию и самосовершенствованию. Не забудьте поздравить своих одногруппников и знакомых студентов с Международным днем студента 2025. "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки, которые можно отправить в этот день своим друзьям и близким.

