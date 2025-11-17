Часть Украины превращается в субтропики: ученый рассказал, где будет пустыня

Через пару десятков лет выращивать что-то на юге страны без принудительной ирригации будет сверхсложно

Юг и Восток Украины постепенно превращаются в субтропическую зону. В дополнение к теплым и малоснежным зимам на этой территории наблюдается очень засушливый летний период.

Подобное происходит из-за общих изменений климата. Об этом "Телеграфу" в материале "Арбузы будут расти под Киевом, а часть Украины станет пустыней: ученый обещает радикальное изменение климата" рассказал доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

Что нужно знать:

На Востоке и Юге постепенно растет температура, изменяя привычный климат

Некоторые регионы страдают от засух

Одесская область вскоре может стать полупустыней

Скажем, в последние годы в Одесской области выпадало недостаточное количество осадков, отмечает ученый.

"Если такая тенденция будет сохраняться и дальше, то через 10-20 лет это будет уже полупустыня", — прогнозирует Сергей Авраменко.

Выращивать что-либо в таком климате можно будет только благодаря орошению. Впрочем, уже сейчас без искусственного увлажнения почвы сельское хозяйство в регионе становится малорентабельным, говорит о нерадужных перспективах Сергей Авраменко.

Напомним, начиная с 80-х годов XIX века, средняя температура воздуха в Украине выросла примерно на 3 градуса по Цельсию. Известный гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский рассказал читателям "Телеграфа", что в связи с этим за 140 лет по климатическим условиям Киев "переместился" примерно на 500 км южнее.