Частина України перетворюється на субтропіки: вчений розповів, де буде пустеля

Через пару десятків років вирощувати щось на півдні країни без примусової іригації буде надскладно

Південь та Схід України поволі перетворюються на субтропічну зону. На додачу до теплих і малосніжних зим на цій території спостерігається дуже посушливий літній період.

Подібне відбувається через загальні зміни клімату. Про це "Телеграфу" в матеріалі "Кавуни ростимуть під Києвом, а частина України стане пустелею: вчений обіцяє радикальну зміну клімату" розповів доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

Що треба знати:

На Сході та Півдні поступово зростає температура, змінюючи звичний клімат

Деякі регіони потерпають від посух

Одеська область невдовзі може стати напівпустелею

Скажімо в останні роки в Одеській області випадала недостатня кількість опадів, зазначає науковець.

"Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то за 10-20 років це буде вже напівпустеля", — прогнозує Сергій Авраменко.

Вирощувати щось у такому кліматі можна буде лише завдяки зрошенню. Утім, вже зараз без штучного зволоження ґрунту сільське господарство в регіоні стає малорентабельним, – говорить про нерайдужні перспективи Сергій Авраменко.

Нагадаємо, починаючи з 80-х років XIX століття середня температура повітря в Україні зросла приблизно на 3 градуси за Цельсієм. Відомий гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський розповів читачам "Телеграфу", що у зв'язку з цим за 140 років за кліматичними умовами Київ "перемістився" приблизно на 500 км південніше.