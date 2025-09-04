"Молочная река" в Мариуполе: оккупанты уничтожают пресную воду и загрязняют море (фото, видео)

Высокий уровень фосфатов и ртути, дохлая рыба и мусор — новая реальность реки

Ситуация с пригодной для питья водой критична не только в Донецке, но и в Мариуполе. Однако россияне собственноручно уничтожают оккупированные города. Бетонный завод в Кальмиусском районе сбрасывает отходы в реку Кальчик.

Об этом пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он отмечает — Кальчик превратился в "молочную реку". По Кальчику загрязнение течет в Кальмиус и дальше, в Азовское море.

Мутно-белая вода в реке Кальчик

О прозрачности даже речь не идет

Кальчик и Кальмиус можно использовать для опреснения и минимум — для технической воды в водный кризис. Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации

Ранее жители оккупированного города рассказывали, что оккупанты сбрасывают в реку все канализационные стоки. Через три года оккупации река почти полностью уничтожена. Кроме самой загрязненной воды, немало неприятностей доставляет дохлая рыба.

Река Кальчик в Мариуполе несет свои воды в Азовское море

Еще в марте 2025 в реках Мариуполя зафиксирован высокий уровень фосфатов и ртути, а также локальные накопления нефтепродуктов. Основные источники загрязнения – стоки ливневых и дренажных вод, хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Река Кальчик — приток Кальмиуса, текущий через весь город. В 2021 году спасатели всего за три дня выловили более 15 кубов мусора. Находили даже кресло. Эта река примечательна еще и тем, что течет возле бывшего крупнейшего парка развлечений в Мариуполе — "Экстрим парка".

Вид с Экстрим-парка в Мариуполе на реку Кальчик, фото до 2022 года

Ранее "Телеграф" рассказывал о Старокрымском водохранилище, расположенном на реке Кальчик. Оно почти полностью пересохло, хотя раньше было одним из основных источников воды для Мариуполя.