Был скромный крест, а теперь роскошный памятник: как сейчас выглядит могила Кравчука (фото)

Кравчук был одним из подписантов соглашения о распаде СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в мае 2022 года. Его не стало в 88 лет. Политика похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Что нужно знать:

Кравчук долгое время был коммунистом

В 90-х политик стал главой ВРУ

Кравчук был первым президентом независимой Украины

Что известно о Леониде Кравчуке

Кравчук входил в Коммунистическую партию, в которой выполнял задачи по борьбе против "украинского буржуазного национализма". В течение 8 лет он руководил отделом пропаганды и агитации в ЦК КПУ. Поручал проверку западных областей Украины на наличие "униатско-националистических символов" и "проуниатски настроенных лиц".

Позже политик рассказал, что не высказывался против советской власти, чтобы не попасть в тюрьму. Он отметил, что "боролся внутри системы". Кравчук утвердил, что изменил политические взгляды после увиденного в архивах Голодомора.

Леонид Кравчук в 90-х, фото Getty Images

В 90-х Кравчук стал депутатом Верховной Рады, а впоследствии – председателем парламента. В то время были утверждены национальные символы Украины – герб, флаг и гимн. В 1991 году Кравчук стал президентом Украины. Также он был одним из подписантов Беловежского соглашения о прекращении существования Советского Союза.

Период президентства Кравчука запомнился безработицей, экономическими кризисами, дефицитом продовольствия и волнами массовой эмиграции. Также в то время Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, за что неоднократно упрекали Кравчука.

Кравчук подписал соглашение о распаде СССР, фото Getty Images

Кравчук предлагал предоставить Крыму автономию в составе Украины, а Донбассу — "особый статус". Также он был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Смерть и могила Леонида Кравчука

В 2021 году бывшему президенту Украины провели сложную операцию на сердце, после которой он восстанавливался в Германии. Однако Кравчук так и не поправился после хирургического вмешательства и в мае 2022 года умер.

Похороны Леонида Кравчука, фото Getty Images

На прощание с экс-главой государства пришли известные политики, общественные деятели и местные. Его провели в последний путь в украинском доме в Киеве. Первый год после смерти на могиле политика стоял деревянный крест и его портрет. Место захоронения укрепили бетоном. Некоторое время вокруг могилы были лужи.

Могила Кравчука в 2022 году, фото "Телеграфа"

В январе 2024 года на могиле Кравчука был установлен высокий памятник. На черном постаменте был сделан белый мемориал с портретом политика, его датами рождения и смерти и калиной как символом Украины. К памятнику ведет лестница, вокруг которой растут туи. Мемориал окружен невысоким забором.

Могила Кравчука в 2025 году, фото "Телеграфа"

Памятник Кравчуку, фото "Телеграфа"

