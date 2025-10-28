Уже и не собираются давать воду: оккупанты Донецка удивляют "технологичными" решениями

Вероятно, россияне не собираются решать проблему с водой в Донецке даже к наступлению холодов

С лета текущего года во временно оккупированном Донецке наблюдаются катастрофические проблемы с водой. Однако уже становится очевидным, что в ближайшее время подавать воду местным жителям и не собираются, а вместо этого придумали "лайфхак".

Что нужно знать:

Проблемы с водой в Донецке начались еще с 2014 года, но сейчас ситуация стала уже критической, поскольку захватчики не могут обеспечить водой население на оккупированной территории

Воду подают очень редко и ее качество ужасно

Зимой оккупантам придется привлекать волонтеров, чтоб люди могли получить хоть какую-то воду

Так называемый "председатель Донецка" Денис Пушилин поручил защитить уличные ёмкости для воды от замерзания зимой. Это говорит о том, что в холод продолжатся проблемы с водой и люди будут вынуждены набирать ее на улице.

"Крайне важно, чтобы ёмкости для забора воды жителями не промерзали. Для этого уже разработали методологические материалы, задействуем опыт Москвы" — заявил он.

В том числе, был придуман "лайфхак", который россияне намерены использовать зимой — будут привлекать волонтёров для разогрева кранов.

Россияне не могут решит проблему с водой в Донецке. Фото: Соцсети

Какая ситуация с водой в Донецке

Уже более 10 лет в Донецке нет нормального централизованного водоснабжения и одной из причин стало разрушение канала Северский Донец-Донбасс во время боев. Этот канал был главной водной артерией Донбасса, но был разрушен оккупантами.

Большую роль в проблемах подачи воды сыграли перебои в электроснабжении. Сейчас насосные станции, которые построили оккупанты в рамках альтернативного водопровода "Дон — Донбасс", не работают. Кроме того, нельзя забывать, что более 10 лет в городах вообще не модернизировали и не ремонтировали водопровод.

С лета 2025 года ситуация дошла до настоящей катастрофы. Цены на воду значительно выросли, а ее качество настолько ужасно, что буквально "убивало" бойлеры и сантехнику.

При этом, установленные на улицах бочки, в которых людям приходилось наливать воду, часто были пустые.

