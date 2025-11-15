Какие объекты энергетики получают защиту от обстрелов: Кудрицкий объяснил

Одно укрытие для трансформатора стоит где-то 120-130 миллионов гривен без НДС

Вопрос защиты украинских энергообъектов от "шахедов" и ракет сейчас стоит достаточно остро. У многих возникают вопросы: как работают укрытия для трансформаторов, почему некоторые мощности невозможно защитить и какое российское оружие наиболее опасно для энергетики.

Об этом рассказал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью BBC. По его словам, следует понимать, что по сравнению с началом полномасштабного вторжения и ситуацией сейчас вектор угрозы энергетике сместился.

Что нужно знать:

Украине следует защищать энергообъекты от "шахедов"

В 2023 году "Укрэнерго" построила более 60 нужных укрытий

Самая эффективная защита от ракет — ПВО

Какие объекты требуют наибольшей защиты

Кудрицкий говорит, что основная угроза для энергетических объектов — это "шахеды", не ракеты. Это хорошо видно по статистике ежедневных атак. Ведь в 2023 году Россия за месяц выпускала до 500 дронов, а сейчас эта цифра достигла более 6 тысяч. При этом хорошо видно, что количество ракет не растет в такой прогрессии.

Отвечая на вопрос, какие объекты нуждаются в большей защите, эксперт ответил, что относительно легкая цель для РФ — трансформаторы. Они играют немаловажную роль и их мощность определенное время носила избыточный характер.

"У всех энергообъектов есть свои трансформаторы: АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и даже "Укрзализницы". Но в 2023 году "Укрэнерго" построило лишь более 60 укрытий для трансформаторов. Это был первый уровень защиты", — добавляет Кудрицкий.

По его словам, возникает логический вопрос, связанный с другими трансформаторами на объектах. Ведь линия защиты энергетики Украины была построена так, что сохранялся минимум объектов, которые могли выдержать нагрузку на сеть без сильных отключений. Сейчас украинцы столкнулись с довольно жесткими графиками.

"Много это (60 укрытий для трансформаторов — ред.) или мало, это где-то условно треть всех трансформаторов "Укрэнерго". Но поскольку трансформаторы "Укрэнерго" обладают избыточной мощностью в отношении потребления страны, то этих трансформаторов должно было хватать для того, чтобы в случае чего можно было покрыть, скажем, потребление страны и основных всех регионов", — говорит эксперт.

Как следует защищать энергообъекты от ракет

Кудрицкий считает, что сейчас Россия уперлась в какой-то потолок по производству ракет, поэтому за одну атаку выпускает до 30 штук за раз, а вот "шахедов" может быть 1 000. При этом дроны наносят больший ущерб, ведь их количество выше, а попадание достаточно точное. Более того, чтобы уничтожить какую-то подстанцию, нужно запустить не одну ракету, что довольно трудно, а вот с "шахедами" другое дело.

"Если мы говорим о третьем уровне (защите энергообъектов — ред.), то это десятки до ста миллиардов гривен стоимость одного укрытия. Ведь некоторые подстанции имеют площадь в десятки гектаров. Как можно такую мощность закопать под землю? Это тоже самое, что построить укрытие над всем Конотопом. Это невозможно", — объясняет эксперт.

Резюмируя, он отметил, что от ракет защитить энергетику может ПВО, а от "шахедов" — специальные укрытия. Пока вектор типа вооружения России переместился на дроны, поэтому Украина должна это учитывать.

Ранее "Телеграф" писал, что первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко ответил, будут ли глобальные блэкауты.