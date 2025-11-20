Невероятно красивое, но ядовитое. В Украине заметили уникальное насекомое (фото)

Из экстракта этих насекомых делают лекарства

В Украине заметили довольно интересное и ядовитое насекомое. Речь идет о ярко-зеленом жуке с металлическим блеском, его нельзя давить руками.

Об этом сообщают в группе "Насекомые Украины". По словам пользователей, автору фото удалось снять шпанскую мушку.

На изображении показано насекомое с продолговатым телом зеленого цвета с металлическим блеском. Жук имеет довольно длинные усы и лапки, темного цвета. В комментариях люди подчеркивают, что это ядовитый жук.

"Шпанская мушка. Ядовитый жук, его гемолимфа опасна. Его нельзя давить рукой", — написал в комментариях Максим Коновкин.

Шпанская мушка

Для справки

Шпанская мушка – жук семьи нарывники. Растительноядный — питается листьями сирени, ясеня и т.д. Гемолимфа жуков содержит кантаридин, который используют в фармакологии. Именно это вещество в большой дозировке считается сильнодействующим ядом для млекопитающих.

Жук имеет золотисто-зеленое или металлическо-зеленое тело, длиной 1,1-2,5 см. Голова с глубокой бороздкой. Большая часть антенн, кроме первых 4 члеников, темная и матовая. Надкрылья длинные и мягкие, на них выступают продольные жилки.

Испанская мушка

В Украине шпанская мушка встречается не так часто, ведь она обычно обитает в средней и южной зонах умеренного климата в пределах Европы и Сибири.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине увидели странную бабочку, которую полностью поразил паразитарный гриб.