Неймовірно гарна, але отруйна. В Україні помітили унікальну комаху (фото)
З екстракту цих комах роблять ліки
В Україні помітили досить цікаву та отруйну комаху. Йдеться про яскраво-зеленого жука з металевим відблиском, його не можна давити руками.
Про це повідомляють в групі "Комахи України". За словами користувачів, автору фото вдалось зняти шпанську мушку.
На зображені показано комаху з продовгуватим тілом зеленого кольору з металевим відблиском. Жук має досить довгі вуса та лапки, темного кольору. У коментарях люди наголошують, що це отруйний жук.
"Шпанська мушка. Отруйний жук, його гемолімфа небезпечна. Його не можна давити рукою", — написав в коментарях Максим Коновкін.
Для довідки
Шпанська мушка — жук родини наривники. Рослиноїдний — живиться листям бузку, ясена тощо. Гемолімфа жуків містить кантаридин, який використовують в фармакології. Саме ця речовина у великому дозуванні вважається сильнодіючою отрутою для ссавців.
Жук має золотисто-зелене або металево-зелене тіло, довжиною 1,1-2,5 см. Голова з глибокою борозною. Більша частина антен, окрім перших 4 члеників, темна й матова. Надкрила довгі та м'які, на них виступають повздовжні жилки.
В Україні шпанська мушка зустрічається не так часто, адже вона зазвичай мешкає в середній та південній зонах помірного клімату в межах Європи та Сибіру.
