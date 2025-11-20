Неймовірно гарна, але отруйна. В Україні помітили унікальну комаху (фото)

З екстракту цих комах роблять ліки

В Україні помітили досить цікаву та отруйну комаху. Йдеться про яскраво-зеленого жука з металевим відблиском, його не можна давити руками.

Про це повідомляють в групі "Комахи України". За словами користувачів, автору фото вдалось зняти шпанську мушку.

На зображені показано комаху з продовгуватим тілом зеленого кольору з металевим відблиском. Жук має досить довгі вуса та лапки, темного кольору. У коментарях люди наголошують, що це отруйний жук.

"Шпанська мушка. Отруйний жук, його гемолімфа небезпечна. Його не можна давити рукою", — написав в коментарях Максим Коновкін.

Шпанська мушка

Для довідки

Шпанська мушка — жук родини наривники. Рослиноїдний — живиться листям бузку, ясена тощо. Гемолімфа жуків містить кантаридин, який використовують в фармакології. Саме ця речовина у великому дозуванні вважається сильнодіючою отрутою для ссавців.

Жук має золотисто-зелене або металево-зелене тіло, довжиною 1,1-2,5 см. Голова з глибокою борозною. Більша частина антен, окрім перших 4 члеників, темна й матова. Надкрила довгі та м'які, на них виступають повздовжні жилки.

Шпанська мушка

В Україні шпанська мушка зустрічається не так часто, адже вона зазвичай мешкає в середній та південній зонах помірного клімату в межах Європи та Сибіру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні побачили дивного метелика, якого повністю вразив паразитарний гриб.